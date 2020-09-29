Як змінилися актори культового фільму "Леон" через 26 років після прем'єри: вражаючі фото

Культовий фільм французького режисера Люка Бессона "Леон" вперше вийшов на екрани у вересні 1994 року.

Стрічка відразу полюбилася глядачеві і вже протягом 26 років є однією з найпопулярніших в історії світового кінематографа. Головні ролі у фільмі виконали Наталі Портман і Жан Рено. Також в "Леоні" знялися Гері Олдмен, Денні Айелло і Еллен Грін.

OBOZREVATEL вирішив показати, як змінилися головні герої легендарної драми-бойовика.

Знаменитий кадр з фільму "Леон". рекорд ФМ

Жан Рено

Свою кар'єру актора Жан Рено почав ще в 1979 році, коли його запросили на зйомки документального фільму "Гіпотеза вкраденої картини". Але справжню популярність і визнання Голлівуду він отримав саме після зйомок фільму "Леон", де актор виконав головну роль найманого вбивці Леона.

Фільм "Леон": як зараз виглядає Жан Рено.

У 2020 році актор відсвяткував 70 річний ювілей і не дивлячись на такий солідний вік, він продовжує із задоволенням зніматися в кіно.

Наталі Портман

На момент зйомок "Леона", юній Портман було всього 13 років, її затвердили на роль лише з другого разу. Після виходу фільму Портман прокинулася по-справжньому знаменитою. Пізніше в одному з інтерв'ю Наталі зізналася, що пройти кастинг на заповітну роль Матильди їй було нелегко. Проблема полягала якраз у віці: побачивши дівчинку, Бессон без зайвих роздумів виніс невтішний вердикт – занадто юна. Але Портман не збиралася здаватися просто так, їй пощастило потрапити на кастинг вдруге. Серйозний настрій в комплексі з талантом і яскравою зовнішністю не змогли залишити режисера байдужим.

Наталі Портман у фільмі "Леон" та зараз.

Зараз за плечима у 39-річної Наталі Портман – чотири десятки акторських робіт, багато з яких стали класикою кінематографа. Сьогодні її сміливо можна назвати однією з найвпливовіших актрис сучасності.

Гері Олдмен

Гері Олдмен – британський актор, режисер, продюсер і музикант. Успіх прийшов до актора далеко не відразу, але самовіддача і відповідальний підхід до роботи дозволили Олдману отримати визнання і стати одним з найбільш затребуваних акторів свого часу. На рахунку у Гері більше 150 картин різних жанрів. Зараз акторові – 62 роки, на момент зйомок йому було 36. Він виконав роль Нормана Стенсфілда – вбивці сім'ї Матильди.

Як змінився Гері Олдман після ролі у фільмі "Леон".

Денні Айелло

Денні Айелло – відомий американський актор, який зіграв близько сотні ролей у фільмах, серед яких стали улюбленими в усьому світі: "Гудзонський яструб", "Леон", "Влада Місяця", "Спеціаліст по зніманню", "Пурпурова троянда Каїра".

Денні Айелло: як виглядав актор через 25 років після прем'єри "Леона".

Його амплуа – відважні герої-поліцейські, жорстокі і могутні гангстери, прості робочі люди з народу, з твердим характером. Багато персонажів Денні зрозумілі і близькі глядачеві, вони зачаровують своїм гумором і іронічністю. У 2019 актор помер у віці 86 років. На момент зйомок йому було 60, він зіграв роль мафіозі Тоні.

Еллен Грін

Крім акторської майстерності, Еллен Грін є зіркою кабаре і чудово співає. Незважаючи на свій солідний вік – 69 років, актриса активно продовжує зніматися в кіно і на телебаченні. На момент зйомок їй було 43 роки, вона виконала роль мачухи Матильди (Наталі Портман).

Еллен Грін: як змінилася актриса з фільму "Леон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький актор Жан Рено, зірка картини "Леон" в 2018 році відвідав з колегами Київ і Закарпаття. В Україні 69-річний артист знімався у франко-українському фільмі "Останній крок". Читайте також ексклюзивне інтерв'ю з Жаном Рено за посиланням.