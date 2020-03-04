Мамаєва з "Фізрука" скинула 20 кг і стала красунею: як виглядає екстовстушка сьогодні

Молода актриса Поліна Ґренц прославилася роллю Сані Мамаєвої з російського ситкому "Фізрук". Зараз з пухленької старшокласниці дівчина перетворилася в справжню спокусливу красуню.

Дмитро Нагієв та Поліна Ґренц на зйомках "фізрук"

Популярність російського "Фізрука" допомогла молодим акторам, зайнятим у ситкомі, стати відомими на всю країну. За словами виконавиці ролі Сані Мамаєвої, Поліни Ґренц, в її житті здійснилася "американська мрія".

Волею випадку дівчина виявилася на кастингу серіалу, а після вдалого проходження всіх відбіркових турів була затверджена на одну з головних ролей. Поліна каже, що без підтримки Дмитра Нагієва у неї нічого б не вийшло. Зірка російського кіно і ТБ звернув увагу на дівчину, яка вела себе на пробах з дитячою безпосередністю.

Преображення Поліни Ґренц з пухленької симпатяшки в чарівну леді

Творці серіалу поставили перед Поліною завдання – гарненько погладшати, адже її героїня – апетитна рожевощока пампушка, якій однокласники дали прізвисько "Наф-Наф". При рості 1.6 метрів, вага Гренц в той час становила 86 кілограмів. Вже у третьому сезоні "фізрука" перед глядачами постала худорлява дівчина. Поліні вдалося скинути двадцять кілограмів і істотно змінитися.

Про що серіал "Фізрук"?

Заможний бізнесмен, виходець з кримінального середовища Мамай звільняє свого головного охоронця Олега Фоміна (ця роль дісталася Дмитру Нагієву). Шеф вважає, що "Фома" діє "застарілими" методами, які створюють йому додаткові проблеми.

При цьому головний герой серіалу робить все від нього залежне, щоб не втратити високооплачувану роботу. Олег приймає рішення зблизитися з дочкою Мамая. Він хоче стати її найкращим другом і в потрібний момент повернутися в "обойму" татуся Сані Мамаєвої.

Для цього "Фома" влаштувався працювати в школу, де вчиться дівчина, на посаду фізрука. Нова сфера діяльності абсолютно незвична для Олега, але поступово він пристосовується і починає внутрішньо змінюватися, як особистість.

Як виглядає і чим займається актриса зараз?

В даний момент Ґренц викладає в мережу свої програми і виступає на музичних вечірках, як ді-джей.

Поліну можна буде побачити в новому сезоні телешоу "Холостяк", в якому дівчина виступить в якості однієї з претенденток в боротьбі за серце стоматолога Антона Криворотова.

Порівняйте Поліну в "фізрук" і зараз

Сьогодні актриса вже не товста і незграбна Саня Мамаєва, а справжня красуня з ідеальною фігурою і новим кольором волосся. Такі дівчата викликають жвавий інтерес у успішних чоловіків. Поліна навіть встигла познайомитися з Антоном, якого вона назвала приємною людиною.

Постійні користувачі інтернету також знають талановиту актрису, як популярного блогера. На її сторінку в Instagram підписано близько восьмисот тисяч чоловік. На ній можна побачити особисті і робочі фотографії, а також пікантні знімки, що демонструють прекрасні форми Поліни.

Про особисте життя дівчини відомо небагато. У свій час її хлопцем називали Артура Сопельника ( "Борзого" з "Фізрука"), але пізніше з'ясувалося, що це неправда. Потім в ЗМІ писали, що коханим Ґренц став відеоблогер Влад Береніч, але і ця новина виявилася "качкою".

Називати ім'я свого хлопця дівчина не хоче, відомо лише, що він є освітлювачем, а знайомство молодих людей відбулося на зйомках "Фізрука".

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