Як виглядає молодший брат Нагієва, якого він приховує

Дмитро Нагієв завжди привертав до себе увагу громадськості. Це загадковий актор, який протягом багатьох років не розкрив жодної таємниці своєї сім'ї. У ЗМІ просочилися дані про те, що у нього є син Кирило, коли той став уже зовсім дорослим.

Однак журналістам все ж вдалося привідкрити завісу таємниці і дізнатися трохи більше подробиць про особисте життя успішного актора та шоумена. OBOZREVATEL розповідає про молодшого брата Дмитра Нагієва, Євгенії.

Кирило про рідного дядька

Не так давно син Дмитра Нагієва, Кирило, розмістив у своєму акаунті, в одній із соціальних мереж, повідомлення, що він збирається відвідати одну з кращих автомийок Пітера ..., яка належить його дядькові, Євгену. Трохи пізніше молодий чоловік опублікував спільну фотографію, де схожість чоловіків помітно неозброєним поглядом.

Знімок став справжньою сенсацією і однією з найбільш обговорюваних тем в інтернеті. Адже тепер з'явилася хоча б найменша інформація про сім'ю брутального Дмитра Нагієва. Кирило дуже любить свого дядька і нерідко згадує про те, що він щасливий і успішний бізнесмен, божевільний гонщик і просто "офігенний чоловік".

Подивившись на спільне фото, можна зробити висновок, що син актора анітрохи не перебільшує, у братів однакова харизма і брутальність.

Улюблений молодший брат

Таким чином, молодший брат Дмитра Нагієва живе в Санкт-Петербурзі. Оскільки його бізнес розвивається добре, він цілком самодостатній і не потребує допомоги старшого брата. У братів багато схожого: стиль в одязі, почуття гумору і всебічна розвиненість, що дозволяє підтримувати розмову на будь-яку тему.

Ще одна спільна риса, яка властива братам, це наявність великої кількості татуювань. Переглядаючи знімки, можна зробити висновок, що Євген їх любить не менш, а може і навіть більше нііж Дмитро.

З недавнього часу в сферу бізнес інтересів Євгена потрапив і готельний бізнес, при цьому старший брат робить все можливе, щоб створити якісну рекламу і залучити своїх колег по зірковому цеху, для швидкої розкрутки нового проекту. В готелі вже можна побачити кілька портретів знаменитостей вітчизняного шоу-бізнесу. Ведення спільної справи говорить про те, що між братами присутній міцна дружба, взаєморозуміння і підтримка.

сімейний підряд

У соціальних мережах рідко, але все ж зустрічаються спільні знімки чоловіків сімейства Нагієв: батько, брати і син Дмитра. Шанувальники часто коментують і лайкають подібні знімки, а також відзначають, що всі чоловіки мають разючу подібність між собою.

З появою і розвитком соціальних мереж, Дмитру Володимировичу все складніше утримувати в таємниці особисте і сімейне життя. Тим більше, Євген також активно викладає контент на своїй сторінці і ділиться новинами. Нерідко викладає красиві фотографії міст, де він бував, розповідає про власні захоплення. Тут же періодично з'являються фотографії зі знаменитим старшим братом.

Чоловіки пишаються тим, що вони брати і завжди готові прийти на допомогу один до одного. І хоча багато користувачів інтернету приписують зростаючу популярність Євгена Дмитру, насправді успішний бізнесмен домігся своїх перемог самостійно. У зоряної сім'ї завжди зберігається тепло і міцні відносини. Чоловічий колектив любить пожартувати, але і готовий обговорювати з "холодною головою" і серйозні теми, наприклад, ведення бізнесу.

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