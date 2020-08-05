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Як українці допомогли створювати саундтрек до серіалу "Чорнобиль": опубліковано відео

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Кіно
1,6 т.
Серіал 'Чорнобиль'

Серіал "Чорнобиль". The Catalyst

Головний саундтрек до серіалу компанії НВО "Чорнобиль" допомогли створити українці. У записі треку "Вічна пам'ять" брав участь львівський чоловічий хор "Гомін", а втілити проект допоміг український продюсер Андрій Підківка, який вже 25 років живе в США.

Музику для композиції написала ісландська композиторка Хільда Гуднадоттір. Про процес спільного створення саундтреку розповів "Голос Америки" (дивіться відео в кінці новини).

"Мені було неймовірно приємно, що НВО звернулися в мою компанію, яку я створив в США кілька років тому. Дзвінок надійшов з Німеччини і нам запропонували записати такий проект для НВО. Це втілилося дуже швидко і все було записано за кілька годин", – зазначив продюсер .

Андрій Підківка допоміг створити саундтрек до серіалу "Чорнобиль"

Андрій Підківка допоміг створити саундтрек до серіалу "Чорнобиль" Голос Америки (скріншот відео)

Підківка також підкреслив, що вирішив вибрати хористів "Гомону" через їхнє звучання – для створення композиції необхідний був дуже низький тембр голосу.

"Там у Львові є неймовірні голоси. Особливо низькі, так як потрібно було співати дуже низькі ноти", – поділився музикант.

Хор "Гомін" заспівав композицію "Вічна пам'ять" для серіалу "Чорнобиль"

Хор "Гомін" заспівав композицію "Вічна пам'ять" для серіалу "Чорнобиль" Голос Америки (скріншот відео)

Цікаво, що запис треку проходив у церкві, оскільки необхідно було автентичне звучання. Голоси співаків не оброблювалися жодними додатковими ефектами.

"Як голоси звучали в церкві, так само природно потім це все наклалося на картину", – підсумував продюсер.

Як звучить повна версія саундтреку до серіалу "Чорнобиль":

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу компанії HBO "Чорнобиль" став лауреатом престижної премії "Греммі", яку називають музичним "Оскаром". Також в 2020 році "Чорнобиль" переміг в семи номінаціях премії BAFTA – Британської академії кіно і телевізійного мистецтва. Це зробило проект абсолютним лідером серед номінантів.

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