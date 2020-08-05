Як українці допомогли створювати саундтрек до серіалу "Чорнобиль": опубліковано відео

Головний саундтрек до серіалу компанії НВО "Чорнобиль" допомогли створити українці. У записі треку "Вічна пам'ять" брав участь львівський чоловічий хор "Гомін", а втілити проект допоміг український продюсер Андрій Підківка, який вже 25 років живе в США.

Музику для композиції написала ісландська композиторка Хільда Гуднадоттір. Про процес спільного створення саундтреку розповів "Голос Америки" (дивіться відео в кінці новини).

"Мені було неймовірно приємно, що НВО звернулися в мою компанію, яку я створив в США кілька років тому. Дзвінок надійшов з Німеччини і нам запропонували записати такий проект для НВО. Це втілилося дуже швидко і все було записано за кілька годин", – зазначив продюсер .

Андрій Підківка допоміг створити саундтрек до серіалу "Чорнобиль" Голос Америки (скріншот відео)

Підківка також підкреслив, що вирішив вибрати хористів "Гомону" через їхнє звучання – для створення композиції необхідний був дуже низький тембр голосу.

"Там у Львові є неймовірні голоси. Особливо низькі, так як потрібно було співати дуже низькі ноти", – поділився музикант.

Хор "Гомін" заспівав композицію "Вічна пам'ять" для серіалу "Чорнобиль" Голос Америки (скріншот відео)

Цікаво, що запис треку проходив у церкві, оскільки необхідно було автентичне звучання. Голоси співаків не оброблювалися жодними додатковими ефектами.

"Як голоси звучали в церкві, так само природно потім це все наклалося на картину", – підсумував продюсер.

Як звучить повна версія саундтреку до серіалу "Чорнобиль":

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу компанії HBO "Чорнобиль" став лауреатом престижної премії "Греммі", яку називають музичним "Оскаром". Також в 2020 році "Чорнобиль" переміг в семи номінаціях премії BAFTA – Британської академії кіно і телевізійного мистецтва. Це зробило проект абсолютним лідером серед номінантів.