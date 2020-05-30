Як сьогодні виглядають актори-серцеїди минулих років: фото до і після

Ці чоловіки легко і невимушено закохували в себе всіх жінок, а від одного їхнього погляду завмирали мільйони сердець. Вони були справжніми секс-символами різних десятиліть минулого століття.

OBOZREVATEL покаже, як змінилися легендарні актори, які колись зводили з розуму жіночу половину телеаудиторії.

Шон Коннері (89 років)

Володар "Оскара", знаменитий "Джеймс Бонд" Шон Коннері за всю свою кар'єру знявся більш ніж в 70 кінофільмах. У 1989 році журнал People надав акторові титул секс-символу. А в кінці 20 століття Шона визнали найбажанішим чоловіком сторіччя.

Однак з кінця 90-х Коннері мало знімається. Останній раз на екрані голлівудська зірка з'явився у 2003 році у фільмі "Ліга видатних джентльменів".

Ален Делон (84 роки)

Ален Делон – легенда французького кіно 60-х – 80-х років минулого століття. Світову популярність йому принесло амплуа героя-коханця, і практично кожною роллю він завойовував мільйони жіночих сердець. Глядачам він запам'ятався за такими кінофільмами, як "На яскравому сонці", "Затемнення", "Рокко та його брати", "Самурай" та іншими.

Шон Коннері в молодості й зараз

На початку нульових Ален Делон взяв паузу і повернувся в кіно лише через шість років, зігравши у фільмі "Астерікс на Олімпійських іграх". У 2017 році він і зовсім заявив про завершення кар'єри.

Адріано Челентано (82 роки)

Адріано Челентано – легендарний секс-символ світової кінематографії. За свою кар'єру італієць знявся більш ніж у 40 фільмах. Його найпопулярніші роботи: "Особливі прикмети: красень", "Закоханий до безтями" "Блеф" і "Приборкання норовливого".

Адріано Челентано в молодості й зараз

Останній фільм за участю Челентано вийшов у 1992 році. Зараз він присвячує весь час родині, з якою живе у власній віллі в одній з провінцій Італії.

Мікеле Плачідо (74 роки)

Італійський актор Мікеле Плачідо на початку 1980-х років був досить відомий у себе на батьківщині. А міжнародне визнання йому принесла легендарна роль комісара Каттані в серіалі про італійську мафію "Спрут" (1984).

Мікеле Плачідо в молодості й зараз

Зазначимо, що торік Плачідо вирішив завершити кар'єру в кіно, але продовжує грати в театрі та планує зайнятися режисурою.

Клінт Іствуд (89 років)

Володар чотирьох "Оскарів" Клінт Іствуд дебютував в кіно у 1955 році й став популярним завдяки участі в вестернах в образі небагатослівних, але хоробрих героїв. Вже з 60-х років він увійшов до числа найпопулярніших акторів.

Клінт Іствуд в молодості й зараз

Зараз Клінт в основному займається режисурою. Але крім цього він є ще й успішним бізнесменом: в актора свій ресторан, готель і гольф-клуб.

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