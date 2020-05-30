Як сьогодні виглядають актори-серцеїди минулих років: фото до і після
Ці чоловіки легко і невимушено закохували в себе всіх жінок, а від одного їхнього погляду завмирали мільйони сердець. Вони були справжніми секс-символами різних десятиліть минулого століття.
OBOZREVATEL покаже, як змінилися легендарні актори, які колись зводили з розуму жіночу половину телеаудиторії.
Шон Коннері (89 років)
Володар "Оскара", знаменитий "Джеймс Бонд" Шон Коннері за всю свою кар'єру знявся більш ніж в 70 кінофільмах. У 1989 році журнал People надав акторові титул секс-символу. А в кінці 20 століття Шона визнали найбажанішим чоловіком сторіччя.
Однак з кінця 90-х Коннері мало знімається. Останній раз на екрані голлівудська зірка з'явився у 2003 році у фільмі "Ліга видатних джентльменів".
Ален Делон (84 роки)
Ален Делон – легенда французького кіно 60-х – 80-х років минулого століття. Світову популярність йому принесло амплуа героя-коханця, і практично кожною роллю він завойовував мільйони жіночих сердець. Глядачам він запам'ятався за такими кінофільмами, як "На яскравому сонці", "Затемнення", "Рокко та його брати", "Самурай" та іншими.
На початку нульових Ален Делон взяв паузу і повернувся в кіно лише через шість років, зігравши у фільмі "Астерікс на Олімпійських іграх". У 2017 році він і зовсім заявив про завершення кар'єри.
Адріано Челентано (82 роки)
Адріано Челентано – легендарний секс-символ світової кінематографії. За свою кар'єру італієць знявся більш ніж у 40 фільмах. Його найпопулярніші роботи: "Особливі прикмети: красень", "Закоханий до безтями" "Блеф" і "Приборкання норовливого".
Останній фільм за участю Челентано вийшов у 1992 році. Зараз він присвячує весь час родині, з якою живе у власній віллі в одній з провінцій Італії.
Мікеле Плачідо (74 роки)
Італійський актор Мікеле Плачідо на початку 1980-х років був досить відомий у себе на батьківщині. А міжнародне визнання йому принесла легендарна роль комісара Каттані в серіалі про італійську мафію "Спрут" (1984).
Зазначимо, що торік Плачідо вирішив завершити кар'єру в кіно, але продовжує грати в театрі та планує зайнятися режисурою.
Клінт Іствуд (89 років)
Володар чотирьох "Оскарів" Клінт Іствуд дебютував в кіно у 1955 році й став популярним завдяки участі в вестернах в образі небагатослівних, але хоробрих героїв. Вже з 60-х років він увійшов до числа найпопулярніших акторів.
Зараз Клінт в основному займається режисурою. Але крім цього він є ще й успішним бізнесменом: в актора свій ресторан, готель і гольф-клуб.
Раніше OBOZREVATEL показав, як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті".