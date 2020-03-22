Куди зник рудий хуліган Гусєв з "Пригод Електроніка": чи живий зараз актор

Мільйони школярів 80-х років минулого століття отримували величезне задоволення від перегляду знаменитих "Пригод Електроніка". Їм, звичайно ж, запам'ятався рудий хуліган Гусєв у виконанні Василя Скромного.

Як склалася його доля далі і чи живий він зараз — читайте в нашому матеріалі.

"Гусь" з "Пригод Електроніка"

Вася з'явився на світ у серпні 1964 року в місті Одеса. Вчитися хлопчик не любив, але про його веселий і задиристий характер знали родичі, однокласники і викладачі. Скромний ріс сміливою дитиною. Його батьків часто викликали в школу за витівки сина.

У 1979 році режисер Костянтин Бломберг почав пошуки юних акторів на ролі в "Пригодах Електроніка". Йому на очі потрапив Вася, який по своїй зовнішності і типажу був вилитий Гусєв.

У знаменитому серіалі розповідається про звичайного радянського школяра, який волею долі познайомився зі своїм двійником-роботом. У фільмі є і детективна інтрига. Електронік зацікавив іноземних бандитів, які послали в Радянський Союз гінця для отримання незвичайного робота.

Сценарій серіалу заснований на повісті, яку написав письменник Євген Велтистов. Василь Скромний знімався в "Пригодах Електроніка" з радянськими кінозірками Євгеном Весником, Майєю Булгаковою, Миколою Гринько, Володимиром Басовим, Миколою Караченцовим і багатьма іншими.

Серіал сподобався дітям і дорослим, а пісні, написані Євгеном Крилатовим, до сих пір звучать з екранів телевізорів і по радіо.

інші ролі

Коли "Пригоди Електроніка" показали по радянському ТБ, до Василя Скромному прийшла справжня слава. У першій половині 80-х він встиг знятися в "Школі", "Третьому вимірі", "Комбаті" і деяких інших фільмах.

Скромний навчався в театральній школі, яку відкрила Одеська кіностудія, але акторська кар'єра в нього не склалася.

Молодий актор у фільмі "Третій вимір"

Скромний моряк

Хлопець виріс в приморському місті в родині моряка і в підсумку вирішив піти по стопах батька. Він мріяв в якості капітана борознити морські простори.

В армії юнак служив у морській авіації. У ці роки Василь був так захоплений своєю новою професією, що забув про власне акторське минуле.

Демобілізувавшись, Скромний став курсантом морського училища, а потім – боцманом. Нарешті збулася мрія Василя. На кораблях він виходив в моря і борознив по океанах. За час своїх подорожей молода людина встигла побувати в Південній Америці, Африці, Австралії та на Кубі.

Василь Скромний в юності і зараз

Своє особисте життя Скромний приховує від цікавих журналістів, яким все ж таки вдалося дізнатися, що у Василя є власна щаслива сім'я. Головним хобі колишнього актора є підводне плавання. Як бачите, це захоплення Скромного теж пов'язано з морем.

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