Як померла свинка Пеппа: що за історія та звідки такий ажіотаж у мережі

Анна Паскевич Кіно 12:48, 9.12.2020

Фраза "Як померла свинка Пеппа" опинилася в рейтингу найпопулярніших запитів українців у Google за 2020 рік.

При цьому офіційних повідомлень про загибель персонажа популярного мультфільму не надходило. OBOZREVATEL розповідає, звідки взялися такі чутки та чому вони спровокували ажіотаж у мережі.

Поява запиту пов'язана з публікацією блогера bspovs_ у TikTok. Так, 2 листопада 2020 року дівчина виклала коротке відео з написом "Зніми себе на відео до і після того, як дізнаєшся, як померла свинка Пеппа".

У результаті ролик набрав більше трьох мільйонів переглядів. Багато хто з користувачів повірили і стали шукати більш детальну інформацію в пошуковій системі.

Тим часом, від творців мультфільму не надходило будь-яких повідомлень на цю тему. Зате замість цього в мережі можна знайти моторошну альтернативну історію Пеппи від одного з авторів сайту Wattpad Yuki Sazuki.

Його збірка оповідань називається "Пора зруйнувати ваше дитинство!". Згідно з її сюжетом, героїня британського мультсеріалу провела все дитинство в лікарні, тому в результаті її батьки прийняли рішення про евтаназію і вкололи доньці ін'єкцію отрути.

В інтернеті можна знайти альтернативну історію свинки Пеппи
скриншот

Крім того, про загибель Пеппі йдеться і в декількох дивних відео на YouTube. А 2016 року свинку жартома поховали в Twitter – завдяки хештегу (#peppapig), яким часто позначають тих, хто відійшов в інший світ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологи назвали мультфільм "Свинка Пеппа" небезпечним для здоров'я дітей. На думку фахівців, Пеппа може серйозно зіпсувати поведінку.

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