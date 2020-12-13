Світові зірки підтримали тренд "Мій ельф", який запустила американська актриса Елізабет Бенкс. Він відсилає в різдвяній традиції, описаної в книзі Керол Еберсольд і Чанди Белл "Ельф на полиці" (Elf on the Shelf). Напередодні Різдва в будинку з'являється ельф або інший гість, який переміщається по будинку і стежить за поведінкою дітей (насправді це іграшка і нею керують батьки, ну да ладно). Якщо дітки були слухняними, то вони на ранок отримають подарунок від Санти.

Так ось, актриса настільки надихнулася подібною ідеєю, що вирішила створити такий тренд в Twitter і Instagram. Вона виклала фото, де "посадила" собі на плече свого колегу по цеху Тома Хенкса. Мабуть, фотка вийшла настільки натуральної, що знаменитості почали римувати інших зірок зі своїми іменами і теж "садили" їх собі на плечі.

Тому буквально за день соцмережі заполонили фотки з підписами "Старк на Марке", "Костанса на Сансі", "Керрі на Кері", "Дженні на Енні" і багатьма іншими. Так що привітаємо зірок з черговим приводом хайпануть!

А поки знаменитості веселяться, пропонуємо вам подивитися фільм сестер Вачовскі і Тома Тиквера "Хмарний атлас". Тут представлені 6 історій, які пов'язані ідейно та символічно. Головну роль грає Том Хенкс, якому зараз так зручно сидиться на плечі!

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