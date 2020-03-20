Як продовжити життя телефону і скільки може прослужити бюджетний гаджет

Якийсь час назад ви купили телефон, і тепер замислюєтеся, скільки він прослужить? Може, пора вже купувати новий?

Скільки часу живуть сучасні смартфони і як збільшити термін їх служби — в матеріалі OBOZREVATEL.

Який термін служби

Батареї сучасних сенсорних смартфонів служать не більше трьох років до моменту, коли починають відчутно втрачати ємність. Якщо в смартфоні можна змінити акумулятор, то термін служби такого телефону коротший, ніж у моделей із знімною батареєю.

Є моделі які працюють і довше, але це швидше виняток, ніж загальна картина. І в цьому разі вони функціонують неповноцінно, вважаються морально застарілими. Адже вже через рік смартфон починає швидше розряджатися і зависає при відкритті сайтів і додатків. Так що міняти телефон через рік або півтора - не така вже примха його власників.

Дорогі моделі провідних світових брендів іноді справно працюють до шести років, а й вони не вічні.

Фактори, що впливають на термін служби телефону

Все частіше постає питання про те, від чого ж все-таки залежить термін служби смартфона. Те, як користувач взаємодіє зі своїм смартфоном визначає тривалість життя гаджета.

Довше працюють пристрої у тих, хто просто переписується в месенджерах, переглядає відео і сидить в Інстаграмі, ВКонтакті, Твіттері, Фейсбуці.

Фанатичні геймери зношують свої телефони набагато швидше. Гра - дуже вимогливий процес на пристрої, набагато більш вимогливим інших додатків. Телефон виконує більш складні операції, витрачає більше енергії.

Є й інші чинники, які впливають на тривалість роботи смартфона.

Більшість причин звернень в сервісні центри – необережність або проблема з програмним забезпеченням.

Поломку телефонів викликає використання зарядних пристроїв недобросовісних виробників. Несподівані стрибки напруги електромережі під час зарядки гаджета можуть також його пошкодити.

Неякісні кабелі або блоки призводять до несправності порту, до перегріву і швидкого зносу акумулятора.

Занадто високі і дуже низькі температури згубно впливають на пристрій, псують акумулятор і дисплей.

Установка ненадійних додатків (Google Play або App Store). Стороннє ПО негативно впливає на тривалість існування гаджета.

Якщо людина раціонально і по справі використовує свій телефон, гаджет може служити довше.

Як продовжити життя мобільника

Для збереження життя телефонного акумулятора необхідно регулярно чистити непотрібні файли за допомогою відповідної функції, не залишати постійно включеними геолокацію, мобільні дані, блютуз і WIFI.

Архіви файлів слід переносити на жорсткі диски, ПК, хмарні сховища. Один із способів зберегти акумулятор - включити темний режим на телефоні, відмовитися від віджетів, анімацій. Обмеження роботи додатків в тлі теж допомагає вберегти акумулятор від передчасного зносу.

Чохли та плівки дійсно продовжують життя гаджета, знижують наслідки ударів, зберігають цілісність сенсора. Звичайно, кожному хотілося б щоб його смартфон попрацював би довше, але у будь-якої техніки є свій термін експлуатації. І з цим нічого не поробиш.

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