"Я її не знаю": ексглава Держкіно розніс свою скандальну наступницю Кудерчук

Ексглава Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що не знає своєї наступниці Марини Кудерчук, і назвав конкурс на посаду "фейковим".

"Я її не знаю. Не знаю, що вона принесе українському кінематографу. У мене немає жодного матеріалу для аналізу, я ніколи не чув... Я її просто не знаю, не стикався з нею. Ми до сьогодні не бачили і не чули якоїсь стратегії, яку нова очільниця Держкіно презентувала б", – зізнався Іллєнко в ефірі ObozTV.

На його думку, конкурси на посаду глави Держкіно, які тривали п'ять місяців, були "фарсом".

"Чесніше і простіше, якби ті люди, в яких сьогодні влада, просто призначали б своїм політичним рішенням тих чи інших керівників, а не влаштовували б таке "свято демократії" у вигляді нібито професійних конкурсів, на яких людям перевіряють здібності до абстрактного мислення, знання англійської мови, ще щось", – пояснив він.

"Нехай просто призначають і несуть за них відповідальність. І не витрачають час професіоналів на участь у цих фейкових конкурсах", – наголосив Іллєнко.

При цьому він висловив сподівання, що нова глава Держкіно незабаром оприлюднить свої плани і стратегію.

"Повноваження у неї досить серйозні, – нагадав Іллєнко. – Крім підтримки українського кіно, є ще регулятивна функція щодо захисту нашого екранного простору від ворожої пропаганди".

"Це дуже важлива функція, про яку не одразу згадують, коли кажуть про Держкіно. За мій час ми заборонили близько 800 російських фільмів і серіалів. Як далі проводитиметься робота – теж хотілося б почути від нової очільниці", – звернув він увагу.

Держкіно очолила Марина Кудерчук Facebook.com/Марина Кудерчук

Як писав OBOZREVATEL, український актор і продюсер Пилип Іллєнко очолював Держкіно з 6 серпня 2014 року. У серпні 2019 року він подав у відставку, після чого нова влада України оголосила конкурс на посаду.

29 січня 2020 року уряд призначив главою агентства Марину Кудерчук, яка раніше майже не мала стосунку до кінематографічної галузі.

Судячи з її біографії, Кудерчук тривалий час була чиновницею в податковій та екологічній інспекції, з листопада 2019 року – заступницею губернатора Запоріжжя. З кіносферою її опосередковано пов'язує лише робота директором комунального закладу "Кіноконцертний зал ім. О. Довженка" Запорізької міської ради у 2017-2019 роках.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.