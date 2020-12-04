Warner Bros. випустить 17 нових фільмів у 2021 році: названо список і дати виходу

У 2021 році студія Warner Bros. планує випустити в кінотеатрах і на сервісі HBO Max 17 фільмів. У список потрапили такі відомі кінострічки як продовження "Загону самогубців" і "Мортал Комбат".

Так, на HBO Max можна буде подивитися картини 31 день. За словами глави кінокомпанії Warner Bros. Енн Сарнофф, таке тимчасове рішення ухвалили через глобальну кризу, пише Variety.

"Мортал Комбат" – 15 січня

"Дрібниці" – 29 січня

"Том і Джері" – 5 березня

"Численні святі Ньюарка" – 12 березня

"Спогад" – 16 квітня

"Юда і Чорний Месія" – дата невідома

"Зле" – дата невідома

"Годзілла проти Конга" – 21 травня

"Закляття 3: За велінням диявола" – 4 червня

"На висоті мрії" – 18 червня

"Ті, хто бажає мені смерті" – дата невідома

"Космічний джем: Нове покоління" – 16 липня

Сиквел "Загону самогубців" – 6 серпня

"Дюна" – 1 жовтня

"Елвіс" – 5 листопада

"Король Річард" – 19 листопада

"Матриця 4" – 22 грудня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Netflix опублікував трейлер четвертого сезону популярного серіалу "Моторошні пригоди Сабріни". Його прем'єра відбудеться 31 грудня цього року.