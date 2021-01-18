Warner Bros. показала трейлер головних кінопрем'єр 2021 року

Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року. Так, серед них "Годзілла проти Конга", "Матриця 4", "Загін самогубців: Місія навиліт", екранізації гри Mortal Kombat ("Смертельна битва") та інші.

Покази фільмів заплановані одночасно в кінотеатрах і на платформі HBO Max. Докладніше про них – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Годзілла проти Конга"

Це ремейк однойменного кінофільму 1962 року про зіткненні двох легендарних кіномонстрів. Гігантська горила Кінг Конг вступає в битву з непереможним ящером-мутантом Годзіллою. Світ спостерігає за тим, хто стане королем всіх монстрів. Поки одна група людей досліджує таємницю їхнього походження, інша – шукає спосіб їх знищити.

Фільм "Годзілла проти Конга" sinefesto.com

"Матриця 4"

Фільм продовжує історію обраного на ім'я Нео, який зумів приборкати підступний штучний інтелект, котрий використовував людську расу як джерело енергії, і заповнював їхню свідомість під час росту реальними ілюзіями.

Фільм "Матриця" br.ign.com

"Загін самогубців: Місія навиліт"

Супергеройський фільм задуманий як самостійний сиквел до "Загону самогубців" 2016 року. У ньому покажуть команду запеклих антигероїв, які є найнебезпечнішими злочинцями світу. Лиходії з багатим досвідом, клінічним божевіллям й фантастичними талантами знову зійдуться разом, щоб виконати нетипову для себе місію.

Кадр з фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" villavarykino.com

Крім того, у 2021 році на екрани повинні вийти фільм "Том і Джеррі", драми "Множинні святі Ньюарка" і "Диявол в деталях", комедія "Космічний джем 2", жахи "Закляття 3", бойовик "Ті, хто бажають мені смерті", "Чоловічі сльози" Клінта Іствуда й інші. Фрагменти цих фільмів також є в тизері Warner Bros.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про 10 довготривалих серіалів, які допоможуть пережити локдаун. В добірку увійшли відомі й культові багатосерійні шоу, які виходили роками. Так, наприклад, ситком "Друзі" налічує 10 сезонів, а телесеріал "Надприродне" – цілих 15.