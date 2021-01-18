Warner Bros. показала трейлер головних кінопрем'єр 2021 року

Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року. Так, серед них "Годзілла проти Конга", "Матриця 4", "Загін самогубців: Місія навиліт", екранізації гри Mortal Kombat ("Смертельна битва") та інші.

Покази фільмів заплановані одночасно в кінотеатрах і на платформі HBO Max. Докладніше про них – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Це ремейк однойменного кінофільму 1962 року про зіткненні двох легендарних кіномонстрів. Гігантська горила Кінг Конг вступає в битву з непереможним ящером-мутантом Годзіллою. Світ спостерігає за тим, хто стане королем всіх монстрів. Поки одна група людей досліджує таємницю їхнього походження, інша – шукає спосіб їх знищити.

Фільм продовжує історію обраного на ім'я Нео, який зумів приборкати підступний штучний інтелект, котрий використовував людську расу як джерело енергії, і заповнював їхню свідомість під час росту реальними ілюзіями.

Супергеройський фільм задуманий як самостійний сиквел до "Загону самогубців" 2016 року. У ньому покажуть команду запеклих антигероїв, які є найнебезпечнішими злочинцями світу. Лиходії з багатим досвідом, клінічним божевіллям й фантастичними талантами знову зійдуться разом, щоб виконати нетипову для себе місію.

Крім того, у 2021 році на екрани повинні вийти фільм "Том і Джеррі", драми "Множинні святі Ньюарка" і "Диявол в деталях", комедія "Космічний джем 2", жахи "Закляття 3", бойовик "Ті, хто бажають мені смерті", "Чоловічі сльози" Клінта Іствуда й інші. Фрагменти цих фільмів також є в тизері Warner Bros.

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