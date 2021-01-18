Всі говорять про серіал "Бріджертони". Чим стрічка зацікавила мережу

Софія Ковнір Кіно 15:58, 18.01.2021 Оновлено: 16:14, 18.01.2021

25 грудня на Netflix пройшла прем'єра мінісеріалу "Бріджертони", який розповідає про впливове англійськое сімейство. Так, у мережі глядачі стали бурхливо обговорювати кінострічку.

Багато хто відзначив, що емоції після перегляду картини залишаються приємними. Але є і ті, кому не сподобався серіал. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

У чому феномен "Бріджертонів"

Серіал "Бріджертони" – це сучасний світ, який перенесли в XIX століття. Нарядні актори танцюють під оркестрове аранжування Біллі Айліш, Аріани Гранде і Maroon 5.

Крім того, "Бріджертони" показують у вигаданому світі XIX століття представників всіх рас рівними правами. Так, багатьох персонажів грають чорношкірі актори. Це пов'язано з тим, що автори знімають історію про сучасний світ і стосунки, змінивши лише декорації та костюми.

Серіал "Бріджертони" – це сучасний світ
Кино-Театр.РУ

Багато глядачів відзначили, що серіал їх дуже вразив і його хочеться переглядати знову і знову. За їх словами, автори проєкту підібрали хороший акторський склад.

"Дивлюся "Бріджертонів". Як же давно не зустрічала чогось подібного. Емоції такі чисті, і відіграні чудово, відчувається як перша любов", "Несподівано, але "Бріджертони" мені сподобалися! Це мило, ненапряжно, сюжет не блищить оригінальністю, але не провисає, немає тупих діалогів ні про що, герої нехай і не всі цікаві та інтригу я досить швидко зрозуміла, але дивитися було досить приємно і навіть цікаво", "Класний серіал. Подивилася на одному диханні, незважаючи на історичні нестикування, така романтична і прекрасна історія кохання", – пишуть люди.

У мережі оцінили серіал "Бріджертони"
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Багатьом сподобався новий серіал "Бріджертони"
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Глядачі описали емоції після перегляду нового серіалу
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Але знайшлися і ті, хто залишився незадоволеним після перегляду кінострічки. Деякі глядачі вважають, що автори зіпсували історію Англії, а також підібрали невідповідних акторів. А хтось навіть порівняв серіал з іншою картиною – "Пліткарка".

"Це повний триндець! Нинішня толерантність Заходу приводить до нахабного і дебільного спотворення історії! Англія, 19 століття. При дворі королеви, графи, графині, герцоги і герцогині – негри!", "Напевно найбільший провал року – це "Бріджертони". Тому що дивитися це неможливо. Я категорично не можу зрозуміти, навіщо треба було знімати "Пліткарку" в антуражі романів Джейн Остін і запихати тонну негрів? Головні герої і героїня – ущербні. Зате сюжет ідіотський", "Бріджертони – це перше розчарування року, відстій. І я про сюжет, історичність там ну відразу очевидно що ніяка", – пишуть у мережі.

Багато глядачів розкритикували серіал "Бріджертони"
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У мережі бурхливо відреагували на новий серіал
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Деякі глядачі залишилися незадоволеним серіалом "Бріджертони"
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у картини "Бріджертони" вже більше 63 мільйонів переглядів. Стало відомо, чи буде другий сезон серіалу.

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