Всі говорять про серіал 'Бріджертони'. Чим стрічка зацікавила мережу

25 грудня на Netflix пройшла прем'єра мінісеріалу "Бріджертони", який розповідає про впливове англійськое сімейство. Так, у мережі глядачі стали бурхливо обговорювати кінострічку.

Багато хто відзначив, що емоції після перегляду картини залишаються приємними. Але є і ті, кому не сподобався серіал. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Серіал "Бріджертони" – це сучасний світ, який перенесли в XIX століття. Нарядні актори танцюють під оркестрове аранжування Біллі Айліш, Аріани Гранде і Maroon 5.

Крім того, "Бріджертони" показують у вигаданому світі XIX століття представників всіх рас рівними правами. Так, багатьох персонажів грають чорношкірі актори. Це пов'язано з тим, що автори знімають історію про сучасний світ і стосунки, змінивши лише декорації та костюми.

Багато глядачів відзначили, що серіал їх дуже вразив і його хочеться переглядати знову і знову. За їх словами, автори проєкту підібрали хороший акторський склад.

"Дивлюся "Бріджертонів". Як же давно не зустрічала чогось подібного. Емоції такі чисті, і відіграні чудово, відчувається як перша любов", "Несподівано, але "Бріджертони" мені сподобалися! Це мило, ненапряжно, сюжет не блищить оригінальністю, але не провисає, немає тупих діалогів ні про що, герої нехай і не всі цікаві та інтригу я досить швидко зрозуміла, але дивитися було досить приємно і навіть цікаво", "Класний серіал. Подивилася на одному диханні, незважаючи на історичні нестикування, така романтична і прекрасна історія кохання", – пишуть люди.

Але знайшлися і ті, хто залишився незадоволеним після перегляду кінострічки. Деякі глядачі вважають, що автори зіпсували історію Англії, а також підібрали невідповідних акторів. А хтось навіть порівняв серіал з іншою картиною – "Пліткарка".

"Це повний триндець! Нинішня толерантність Заходу приводить до нахабного і дебільного спотворення історії! Англія, 19 століття. При дворі королеви, графи, графині, герцоги і герцогині – негри!", "Напевно найбільший провал року – це "Бріджертони". Тому що дивитися це неможливо. Я категорично не можу зрозуміти, навіщо треба було знімати "Пліткарку" в антуражі романів Джейн Остін і запихати тонну негрів? Головні герої і героїня – ущербні. Зате сюжет ідіотський", "Бріджертони – це перше розчарування року, відстій. І я про сюжет, історичність там ну відразу очевидно що ніяка", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у картини "Бріджертони" вже більше 63 мільйонів переглядів. Стало відомо, чи буде другий сезон серіалу.