Всі говорять про серіал "Бріджертони". Чим стрічка зацікавила мережу

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
1,7 т.
Всі говорять про серіал 'Бріджертони'. Чим стрічка зацікавила мережу

25 грудня на Netflix пройшла прем'єра мінісеріалу "Бріджертони", який розповідає про впливове англійськое сімейство. Так, у мережі глядачі стали бурхливо обговорювати кінострічку.

Багато хто відзначив, що емоції після перегляду картини залишаються приємними. Але є і ті, кому не сподобався серіал. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

У чому феномен "Бріджертонів"

Серіал "Бріджертони" – це сучасний світ, який перенесли в XIX століття. Нарядні актори танцюють під оркестрове аранжування Біллі Айліш, Аріани Гранде і Maroon 5.

Крім того, "Бріджертони" показують у вигаданому світі XIX століття представників всіх рас рівними правами. Так, багатьох персонажів грають чорношкірі актори. Це пов'язано з тим, що автори знімають історію про сучасний світ і стосунки, змінивши лише декорації та костюми.

Серіал "Бріджертони" – це сучасний світ

Багато глядачів відзначили, що серіал їх дуже вразив і його хочеться переглядати знову і знову. За їх словами, автори проєкту підібрали хороший акторський склад.

"Дивлюся "Бріджертонів". Як же давно не зустрічала чогось подібного. Емоції такі чисті, і відіграні чудово, відчувається як перша любов", "Несподівано, але "Бріджертони" мені сподобалися! Це мило, ненапряжно, сюжет не блищить оригінальністю, але не провисає, немає тупих діалогів ні про що, герої нехай і не всі цікаві та інтригу я досить швидко зрозуміла, але дивитися було досить приємно і навіть цікаво", "Класний серіал. Подивилася на одному диханні, незважаючи на історичні нестикування, така романтична і прекрасна історія кохання", – пишуть люди.

У мережі оцінили серіал "Бріджертони"
Багатьом сподобався новий серіал "Бріджертони"
Глядачі описали емоції після перегляду нового серіалу

Але знайшлися і ті, хто залишився незадоволеним після перегляду кінострічки. Деякі глядачі вважають, що автори зіпсували історію Англії, а також підібрали невідповідних акторів. А хтось навіть порівняв серіал з іншою картиною – "Пліткарка".

"Це повний триндець! Нинішня толерантність Заходу приводить до нахабного і дебільного спотворення історії! Англія, 19 століття. При дворі королеви, графи, графині, герцоги і герцогині – негри!", "Напевно найбільший провал року – це "Бріджертони". Тому що дивитися це неможливо. Я категорично не можу зрозуміти, навіщо треба було знімати "Пліткарку" в антуражі романів Джейн Остін і запихати тонну негрів? Головні герої і героїня – ущербні. Зате сюжет ідіотський", "Бріджертони – це перше розчарування року, відстій. І я про сюжет, історичність там ну відразу очевидно що ніяка", – пишуть у мережі.

Багато глядачів розкритикували серіал "Бріджертони"
У мережі бурхливо відреагували на новий серіал
Деякі глядачі залишилися незадоволеним серіалом "Бріджертони"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у картини "Бріджертони" вже більше 63 мільйонів переглядів. Стало відомо, чи буде другий сезон серіалу.

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