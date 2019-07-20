"Все було набагато гірше": заступник директора Чорнобильської АЕС вказав на промахи культового серіалу

У Телесеріал "Чорнобиль" від HBO досить точно зобразили трагічні події 1986 року, проте в серіалі присутня чимала частка художнього вимислу.

Про це Business Insider розповів колишній заступник директора Чорнобильської АЕС Олександр Коваленко, який в 1986 – 1988 роках працював в урядовій комісії з ліквідації наслідків аварії.

"Вся драматичність ситуації відображена більш-менш правдоподібно. Хоча насправді справи йшли набагато гірше", - зазначив він.

За його словами, роль хіміка Валерія Легасова при ліквідації наслідків вибуху на атомній станції сильно перебільшена. "Легасов потрапив до Чорнобиля випадково. Він не був фахівцем з ядерної енергетики, він був хіміком, тому в реальному житті навряд чи взявся б критикувати конструкцію реактора", - повідав Коваленко.

Джаред Харріс в ролі Валерія Легасова apostrophe

Він заявив, що не всі ідеї Легасова по ліквідації наслідків вибуху виявилися в підсумку корисними. "За пропозицією Легасова ми спробували охолодити розплавлене ядро реактора за допомогою рідкого азоту. Це не допомогло. Помилка призвела до додаткового забруднення на території сусідньої Білорусі", - згадав Коваленко.

Чорнобиль Крим.Реаліі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Казахстані після перегляду серіалу від НВО "Чорнобиль" наклав на себе руки один з ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

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