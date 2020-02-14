Вони зводять з розуму мільйони! Відверті фото найсексуальніших актрис, які розмовляють російською

Як виглядають найсексуальніші і розкутіші зірки російського кіно і що про них відомо? OBOZREVATEL відібрав п'ятірку кращих за нашою версією і розповідає про них читачам.

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Катерина Климова та Світлана Ходченкова

41-річна Катерина Климова не перестає дивувати своїм квітучим виглядом. За плечима у знаменитості вже три розлучення, які анітрохи її не підкосили.

Катерина Клімовва Інстаграм Климової

Климова в купальнику Інстаграм Климової

Климова в білизні Джерело: Maxim

Климова знялася в декількох десятках фільмів. Найяскравішими стали образи з серіалів "Бідна Настя", "Закохані жінки", "Каменська". У 2018 р зірка відзначилася участю в другому сезоні "Московська хорта".

У свої 36 років Світлана Ходченкова знялася у величезній кількості кінострічок – близько 98. Працювати актрисою вона стала вже на першому курсі Щукінського театрального училища, після того, як її помітив знаменитий режисер Станіслав Говорухін.

Світлана Ходченкова Інстаграм Ходченкової

Ходченкова без одягу InStyle

Ходченкова в купальнику Інстаграм Ходченкової

Ходченкова входить в число найпривабливіших блондинок Росії. Крім фільмів, вона знімається в кліпах відомих виконавців. Однією з таких робіт став "Екстаз" від скандального "Ленінграда".

Олена Корикова

Олена Корикова виділяється серед інших представниць російського кіно миловидною, навіть ляльковою, зовнішністю, і витонченою фігурою. Незважаючи на свою крихкість, ця актриса досить енергійна і працьовита, про що свідчить її участь в декількох десятках кінопроектів.

Олена Корикова Джерело: Maxim

Гола Корикова Джерело: Maxim

Корикова без одягу Джерело: Maxim

Корикова стала особливо відомою після того, як зіграла головну роль в серіалі "Бідна Настя". У цьому проекті вона працювала спільно з Климовою.

Після здобуття популярності Корикову часто запрошували в телепроекти нагоди її приєднання до і ведучою. Серед найяскравіших шоу – "Дві зірки", "Танці з зірками", "Форт Боярд". Олена пробувала себе і в якості співачки. Багато хто пам'ятає скандальний кліп "Погана дівчинка", в якому вона заспівала з групою "Вінтаж".

Катерина Кузнєцова та Равшана Куркова

Катерина Кузнєцова – 32-річна актриса, відома глядачам за такими серіалами як "Знахар", "Чужа кров", "Журналюги". Всього на рахунку у цій яскравій блондинки 44 кінороботи, серед яких мелодрами, детективи, комедії.

Катерина Кузнєцова Джерело: Maxim

Голі фото Катерини Кузнєцової Джерело: Maxim

Катерина Кузнєцова без одягу Інстаграм Кузнєцової

Актриса народилася в Києві, проте зараз постійно проживає і працює в Росії. Особливу популярність вона набула після участі в серіалі "Кухня", де зіграла роль другого плану.

До яскравих брюнеток російського кінематографа варто віднести 39-річну Равшану Куркову, яка народилася в Ташкенті. Перший раз вона знялася в кіно в 12 років. Надалі працювала асистентом гримера і помічником режисера, проте завжди прагнула потрапити на кіномайданчик, що одного разу і сталося.

Равщана Куркова Інстаграм Куркова

Куркова топлес GQ

Гола Куркова GQ

Професійний "багаж" цієї зірки значний – 72 кінострічки. До найвідоміших серіалів з Равшаною належать "Жорстокий світ чоловіків", "Творці", "А у нас у дворі". Актриса регулярно радує своїх шанувальників знімками, де постає в спокусливому вигляді. Також Куркова знімається у відвертих фотосесіях для журналу "Плейбой" і інших подібних видань.

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