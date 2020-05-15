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15 травня • оновлено в 12:22
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Влада в Україні має "одружитися" з країною – Ірма Вітовська

8.2т
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Актриса Ірма Вітовська заявила, що влада в Україні повинна "одружитися" з країною.

"Наша влада повинна одружитися з нашою країною. Я не хочу, щоб вони кидали свої сім'ї, але ця країна потребує такої терапії, повного зречення від усього матеріального, повного служіння та гарування тільки на її ривок", – сказала вона під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL.

"Це не одна людина. Повинна прийти ціла когорта людей, яка покладе себе на це", – додала артистка.

Ірма Вітовська, яка на президентських виборах 2014 року відрито підтримувала Петра Порошенка, зізналася, що участь у виборах актора Володимира Зеленського вона розглядала як "крутий і дуже-дуже нахабний хід", наприклад, із метою продати свій новий фільм. "У першому турі я думала, що Зеленський приколюється, але в другому турі зрозуміла, що це серйозно", – сказала актриса.

Водночас вона заявила, що мистецтво стає в опозицію до будь-якого президента та до будь-якої влади.

"Мистецтво – це завжди провокатор. Тому нікому пощади не буде. Навіть якщо завтра прийде супервлада, яка створить нам суперумови, всі інститути будуть чітко працювати, всі будуть задоволені, буде добробут – мистецтво все одно має робити свою деструкцію, щоб не дозволити суспільству прийти до стану заспокоєності, який надалі може призвести до стагнації", – переконана вона.

Ірма Вітовська, Володимир Зеленський, колаж

Ірма Вітовська, Володимир Зеленський, колаж

"Повинна бути конфліктність для нового виходу вперед, яку мистецтво завжди закладає. Це неможливо без того, щоб бути в опозиції до будь-якої чинної влади", – пояснила артистка.

Нагадаємо, 3 травня Ірма Вітовська була визнана найкращою актрисою року і отримала премію "Золота дзиґа-2020" за роль у фільмі "Мої думки тихі".

Як писав OBOZREVATEL, в січні Ірма Вітовська висловилася про гумор студії "Квартал 95". Так, вона заявила, що комікам слід розвиватися й рости. Актриса також запропонувала запровадити в Україні тест на громадянство.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ірма Вітовська Володимир Зеленський
Місце
Україна
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