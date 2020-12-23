Вітовська, Роговцева і Ступка розповіли про зйомки в 'Казці старого мельника': фільм став рекордсменом в Україні

За перший тиждень прокату українська стрічка "Казка старого мельника" перевищила за зборами усі українські фільми з початку пандемії. За поточними прогнозами, це – найбільш касовий український фільм, серед тих, що вийшли на екрани з березня 2020.

Актори, які зіграли головні ролі, а саме Ірма Вітовська, Ада Роговцева, Анна Кошмал і Остап Ступка поділилися ексклюзивними деталями про картину. Про це OBOZREVATEL пресслужба Master Management 360, яка займається промо фільму.

Так, "Казка старого мельника" увійшла в трійку лідерів прокату за кількістю глядачів поступившись місцем лише фільмами "Чудо-жінка: 1984" та "Афера по-голлівудськи". Також український фільм очолив кінопрокат серед дитячої аудиторії. Кінострічка стала лідером серед контенту для дітей, за кількістю глядачів випередивши такі фільми, як "Гаррі Поттер і принц-полукровка", "Пітер Пен і Аліса в країні чудес", а також всі анімаційні фільми.

"Кількість сеансів "Казки старого мельника" більш ніж в 3 рази поступається за кількістю сеансів, виділених під показ американського мультфільму і більш ніж в 4 рази фільму" Чудо-жінка: 1984 ". До того ж "Чудо-жінка" виходить на 460 екранах, тоді як "Казка старого мельника" на 210, не кажучи вже про незрівнянні в розмірах виробничі та промо-бюджети. Незважаючи на всі перепони, карантин та обмеження, "Казка старого мельника" знайшла свого глядача", – розповіли експерти кіноринку.

Також топові українські актори, які знялися в "Казці старого мельника", розповіли про зйомки в фільмі.

Ірма Вітовська: "Як бачите, в цьому фільмі не знялися тільки мертві актори. Всі зірки, які є в Україні – все в цьому фільмі! У нас прикольна команда, у всіх є почуття гумору та самоіронії. Якби ми грали все серйозно, то це було б абсолютно не страшно і не смішно. У мене майже всі сцени були з моїм "підкаблучником", нам справді було смачно - наїлися бутербродів, яєць, сальця. Шкода, звичайно, що мало, але далі - більше! ".

Ада Роговцева: "Я хочу сказати, щоб зняти таке кіно, потрібно багато зусиль з усіх боків. Робота неймовірна і ви бачили самі, серйозна, складна, прекрасно все знято, прекрасні актори, майстри своєї справи. І, звичайно, я хочу, щоб держава дбала про українське кіно. на нього, можливо, навіть потрібно більше, ніж на інше кіно, і це треба розуміти ".

Анна Кошмал: "Я з великим задоволенням запрошую вас до перегляду фільму" Казка старого мельника ". Це чудова історія, яка не залишить байдужими вас і ваших дітей. Вас чекають чудові герої, щира любов, дуже цікаві пригоди і головне - український колорит. Я бажаю, щоб ви не припиняли вірити в чудеса. Наша казка зробить ваші свята ще яскравіше! Підтримуйте українське кіно! ".

Остап Ступка: "Приємна новина! Ми всі старалися, щоб фільм вийшов захоплюючим, цікавим.

Я дзвонив друзям, родичам, радив піти в кіно на "Казку старого мельника". Фільм - відмінний! Можна дивитися з сім'єю, друзями.

Події у фільмі відбуваються в двох часових періодів – в XIX, а також в XVI століттях. Режисером стрічки виступив Олександр Ітигілов. Ця історія – про Адама, який повертається з битви і виявляє, що його рідне місто в полоні чорних сил – вона намагається зруйнувати все хороше, що є на землі. Все, що уособлює добро, об'єднується для боротьби зі злом.

Варто зазначити, що сценарій був написаний на основі українського фольклору.

Фільм планували випустити ще в грудні 2015 року, але потім дата виходу була перенесена на 1 січня 2016 року. Згодом прем'єра планувалася на 16 квітня 2020 року, але через пандемію коронавируса її знову перенесли на 17 грудня 2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня на Новому каналі відбулася прем'єра другого сезону популярного серіалу про проблеми підлітків "Перші ластівки", який отримав назву "Перші ластівки. Zалежні".