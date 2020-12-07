"Вірна подруга": про що серіал та де дивитися всі серії онлайн

У неділю, 6 грудня, на телеканалі СТБ відбулась прем'єра чотирисерійної мелодрами "Вірна подруга".

Головні ролі у стрічці виконали Олена Борозенець, Катерина Тишкевич та Діана Дика. Про що сюжет і де дивитися всі серії "Вірної подруги" онлайн, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (відео розміщено в кінці матеріалу).

Про що серіал "Вірна подруга"

У житті Каті Смоліної трапляється непоправне: в автомобільній аварії гине її чоловік Андрій, а найкраща подруга Інна, яка перебувала з ним в одній машині, потрапляє в реанімацію. Катя забирає доньку Інни до себе в будинок. Сама Катя не може мати дітей і тим важче вона переживає загибель чоловіка – у неї нічого не залишилося від їхнього кохання.

Кадр з серіалу "Вірна подруга" broadcast.net.ua

Крім того, свекруха обсипає її постійними докорами та звинувачує в смерті Андрія – адже саме вона вмовила чоловіка відвезти подругу в оздоровчий табір до хворої Маші. А незабаром Катя дізнається, що її чоловік і найкраща подруга були коханцями.

Кадр з серіалу "Вірна подруга" broadcast.net.ua

Що відомо про серіал "Вірна подруга"

Ролі в серіалі виконали популярні українські актори. У головних ролях – Олена Борозенець, Катерина Тишкевич та Діана Дика. Також у фільмі задіяні актори Петро Риков, Григорій Бакланов, Віталій Кудрявцев, Галина Кобзар-Слободюк, Олексій Нагрудний та інші.

Кадр з серіалу "Вірна подруга" my.ua

Кадр з серіалу "Вірна подруга" my.ua

Режисер-постановник – Ірина Громозда. Оператор-постановник – Дмитро Кіптілий. Автор сценарію – Марія Бек. Продюсери – Віктор Мирський, Вікторія Корогод, Наталія Стрібук, Ірина Черняк, Олена Малкова, Катерина Швець. Виробництвом картини займалися телеканал "Україна" і компанія FILM.UA Group,які спочатку знімали стрічку під робочою назвою "Багато непогожих днів".

"Вірна подруга": де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Вірна подруга" транслювався на телеканалі СТБ. Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу, або ж на YouTube.

"Вірна подруга" 1 серія: дивитися онлайн

"Вірна подруга" 2 серія: дивитися онлайн

"Вірна подруга" 3 серія: дивитися онлайн

"Вірна подруга" 4 серія: дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" став найпопулярнішим на стрімінговой платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які представили у 2020 році.