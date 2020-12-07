"Вірна подруга": про що серіал та де дивитися всі серії онлайн

У неділю, 6 грудня, на телеканалі СТБ відбулась прем'єра чотирисерійної мелодрами "Вірна подруга".

Головні ролі у стрічці виконали Олена Борозенець, Катерина Тишкевич та Діана Дика. Про що сюжет і де дивитися всі серії "Вірної подруги" онлайн, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (відео розміщено в кінці матеріалу).

У житті Каті Смоліної трапляється непоправне: в автомобільній аварії гине її чоловік Андрій, а найкраща подруга Інна, яка перебувала з ним в одній машині, потрапляє в реанімацію. Катя забирає доньку Інни до себе в будинок. Сама Катя не може мати дітей і тим важче вона переживає загибель чоловіка – у неї нічого не залишилося від їхнього кохання.

Крім того, свекруха обсипає її постійними докорами та звинувачує в смерті Андрія – адже саме вона вмовила чоловіка відвезти подругу в оздоровчий табір до хворої Маші. А незабаром Катя дізнається, що її чоловік і найкраща подруга були коханцями.

Ролі в серіалі виконали популярні українські актори. У головних ролях – Олена Борозенець, Катерина Тишкевич та Діана Дика. Також у фільмі задіяні актори Петро Риков, Григорій Бакланов, Віталій Кудрявцев, Галина Кобзар-Слободюк, Олексій Нагрудний та інші.

Режисер-постановник – Ірина Громозда. Оператор-постановник – Дмитро Кіптілий. Автор сценарію – Марія Бек. Продюсери – Віктор Мирський, Вікторія Корогод, Наталія Стрібук, Ірина Черняк, Олена Малкова, Катерина Швець. Виробництвом картини займалися телеканал "Україна" і компанія FILM.UA Group,які спочатку знімали стрічку під робочою назвою "Багато непогожих днів".

Серіал "Вірна подруга" транслювався на телеканалі СТБ. Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу, або ж на YouTube.

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