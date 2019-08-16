"Вікінги", 6 сезон: коли вийде, трейлер, відгуки, дивитися онлайн

"Вікінги" - це популярний канадсько-ірландський історичний серіал, який триває з 2013 року.

Втім, творець Майкл Херст не позиціонує свій проект як історичний, тому що при написанні сценарію використовувалися в основному оповіді, легенди і перекази історій з вуст в уста, а не реальні історичні довідки.

Зараз прихильники очікують виходу вже шостого сезону "Вікінгів" і невідомо, скільки їх ще буде до тих пір, поки не буде прийнято рішення завершити серіал і поставити в сюжеті точку. (Тут ви можете прочитати все про другий сезон серіалу "Мисливець за розумом").

Коли вийде "Вікінги" 6 сезон?

Всі попередні сезони ділилися на дві половини, спочатку виходили перші десять серій, через якийсь час презентувалися другі. Шостий сезон "Вікінгів" не стане винятком, перша половина вийде восени 2019 року, а ось коли з'явиться друга – невідомо. Найімовірніше, в другій половині 2020 року.

Зйомки нового сезону почалися в 2017 році на території Ірландії.

Про що серіал "Вікінги"?

З першого по четвертий сезон включно глядачі спостерігають пригоди знаменитого вікінга Рагнара Лодброка. Подейкували, що він прямий нащадок Одіна, і тому має право претендувати на будь-яку владу.

Кожен сезон розкривав історії цього культового для скандинавської міфології персонажа, знайомив з його близькими друзями, відданими послідовниками, заклятими ворогами і коханими жінками. Разом з Рагнаром глядач переживав любов, ненависть, пекучий біль, гордість, щастя, розчарування, і всі інші людські почуття.

Але з п'ятого сезону глядач прощається з Рагнаром (він з'являється лише кілька разів у флешбеках) і фокус зміщується на його ворогуючих між собою синів, які також є не останніми фігурами в сагах про вікінгів. У кожного з них свій власний непростий шлях, і, ймовірно, глядачі зможуть спостерігати і його цілком точно так само, як це було з Рагнаром Лодброком.

У серіалі фігурує величезна кількість історичних особистостей, про кожного з яких можна щось дізнатися як мінімум з вікіпедії.

Про що буде 6 сезон серіалу "Вікінги"?

Творці вважають за краще мовчати про те, що планується в новому сезоні серіалу. Відомо, що головні герої будуть рухатися по Великому шовковому шляху, зіткнуться з китайською цивілізацією і Київською Руссю. Саме там з'явиться новий персонаж князь Олег, якому, судячи з натяків, відведена чимала частина сюжету.

Також ходять чутки про те, що цей сезон може стати останнім для Лагерти, персонажа, якого з самого першого сезону грає актриса Кетрін Віннік. Така теорія з'явилася через те, що актриса, по-перше, спробує себе в якості режисера одній із серій і, ймовірно, сама "вб'є" свою героїню, по-друге, опублікуване в мережі фото з закривавленою Лагертою.

Де дивитися серіал "Вікінги" онлайн?

Серіал можна подивитися на офіційному сайті телеканалу History, але це вимагає вільного володіння англійською мовою. Російськомовні глядачі можуть купити підписку на Амедіатеку, яка дозволяє подивитися "Вікінгів", а також багато інших серіали, у високій якості і професійної озвучці.

Хто знімав "Вікінгів"?

Творець проекту – Майкл Херст, відомий британський сценарист. Він відомий за такими роботами, як "Тюдори", "Єлизавета" і "Золотий вік". В якості продюсера Херст працював над серіалами "Камелот" і "Борджіа".

Головний режисер серіалу "Вікінги" - Юхан Ренк, шведський фахівець, який працював над такими серіалами, як "Ходячі мерці", "У всі тяжкі" і "Чорнобиль".

У серіалу величезна знімальна команда, яка включає в себе десятки продюсерів, операторів, режисерів окремих серій, сценаристів, операторів, фахівців з скандинавської історії, дизайнерів по костюмах, художників-постановників і композиторів.

Трейлер

Повноцінного трейлера, який проливає світло на сюжет, поки що немає, але творці презентували глядачам тизер-трейлер, завдяки якому можна відчути особливу атмосферу серіалу і помилуватися улюбленими героями. Ви можете подивитися його прямо зараз.

Відгуки на "Вікінги" 6 сезон

Трейлер викликав змішану реакцію шанувальників серіалу. Багато з них побоюється "клюкви" про часи Русі за правління князя Олега.

"Порадували. Поки данці (дани, вікінги, грабіжники) в печерах жили на Русі вже палаци стояли ... Або це вікінги нам все побудували, а для себе сил не вистачило?!", "Боже ... Сподіваюся з Козловським це фейк "," Більше клюкви, Богу клюкви! "," А, Івар виходить у них на Русь подався .. там такий смішний терем на 5 секунд, біин .. до речі по сагах, Хвітсерк був одним з конунгів Гардарики, може і до цього дійдуть ... ", - написали в коментарях до трейлеру.

Акторський склад

Відомо, що до своїх ролей повернуться такі актори основного складу: Кетрін Віннік (Лагерта), Густаф Скарсгорд (Флоки), Олександр Людвіг (Бйорн Залізний Бік), Петер Францен (Харальд Прекрасноволосий), Алекс Хег (Івар Безкосний), Марко Ільсія (Хвітсерк) і Джордан Патрік Сміт (Убба).

З виконавців другорядних ролей над новим сезоном працювали: Джорджія Херст (Товрі), Фердия Уолш-Пило (Альфред), Адам Коупленд (Кетіль Плосконосий), Келлі Кемпбелл (Інгвільд), Рошин Мерфі (принцеса Ельсвіта), Рагнхейдюр Рагнарсдоттір (Гуннхільд) і Стівен Беркофф (конунг Олаф).

Гучного новиною стало те, що до касту приєднався російський актор Данило Козловський в ролі Віщого Олега.

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