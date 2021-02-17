Вийшов трейлер серіалу про секс-скандал з Вуді Алленом: в ньому покажуть архівні кадри з 7-річною падчеркою режисера

Студія HBO презентувала трейлер документального серіалу про конфлікт між режисером Вуді Алленом і його колишньою дружиною Мією Ферроу.

Відповідний ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі стримінгового сервісу. Зазначимо, що кінокартина присвячена скандалу 1992 року. Тоді Ферроу звинуватила Аллена в домаганнях до своєї прийомної доньки – 7-річної Ділан. Також картина покаже, як в результаті справу не вдалося довести до суду (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Режисерами проєкту "Аллен проти Ферроу" виступили Кірбі Дік та Емі Зірінг Кофман. За словами авторів, в серіалі покажуть ексклюзивні відео і аудіозаписи, інтерв'ю з очевидцями справи, поліцейськими. Глядачі вперше побачать раніше невідомі подробиці стосунків Мії Ферроу і Вуді Аллена, а також їхніх численних дітей.

Крім того, сама Ділан поділиться, що сталося в серпні 1992 року на горищі їхнього будинку в Коннектикуті. Тоді няні дітей протягом 20 хвилин не могли знайти ні Вуді Аллена, ні саму дівчинку. У серіал увійшов архівний відеозапис, на якому Ділан говорить матері про пережитий досвід.

"Він сказав мені лягти на живіт і пограти з електропоїздом мого брата. Потім він зґвалтував мене. Я не хотіла, щоб він робив це, мама. Мені не сподобалося", – цитує Ділан видання The Sun.

Прем'єра "Аллен проти Ферроу" відбудеться 21 лютого на стримінговому сервісі HBO Max. Всього в шоу буде чотири епізоди.

Нагадаємо, у 2014 році Ділан Ферроу розповіла, що піддалася насильству з боку вітчима у 1992-му, коли їй було сім років. Вуді Аллен заперечує це: за його словами, дівчина каже неправду за вказівкою його колишньої дружини. Правоохоронні органи після звинувачення почали перевірку, але вона нічим не закінчилася.

В кінці 2017 року Ділан Ферроу опублікувала відкритий лист в The Los Angeles Times, де нагадала, що ще 3 92-му звинуватила Вуді Аллена в сексуальному насильстві.

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