Вийшов офіційний трейлер фільму "Номери", який був знятий за однойменною п'єсою режисера Олега Сенцова.

Над стрічкою крім колишнього в'язня Кремля працювали також працював режисер Ахтем Сеітаблаєв і продюсер Анна Паленчук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Над цим фільмом Сенцов працював під час перебування в колонії суворого режиму на півночі Росії. За словами Паленчук, прем'єра "Номерів" вже відбулася в Берліні. В український прокат фільм вийде лише восени.

Сенцов і Путін колаж

"Це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони", – сказано в описі до фільму.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні звільнений з російського полону Олег Сенцов заявив, що українці обов'язково переможуть і будуть святкувати день повернення Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

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