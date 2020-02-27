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27 лютого • оновлено в 18:47
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Вийшов трейлер фільму "Номери", над яким Сенцов працював в полоні Росії

1.1т
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Вийшов офіційний трейлер фільму "Номери", який був знятий за однойменною п'єсою режисера Олега Сенцова.

Над стрічкою крім колишнього в'язня Кремля працювали також працював режисер Ахтем Сеітаблаєв і продюсер Анна Паленчук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Над цим фільмом Сенцов працював під час перебування в колонії суворого режиму на півночі Росії. За словами Паленчук, прем'єра "Номерів" вже відбулася в Берліні. В український прокат фільм вийде лише восени.

Сенцов і Путін

Сенцов і Путін

колаж

"Це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони", – сказано в описі до фільму.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні звільнений з російського полону Олег Сенцов заявив, що українці обов'язково переможуть і будуть святкувати день повернення Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Ахтем Сеітаблаєв Олег Сенцов
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
-_-_____ Акуеть какой щедевр. Марчелло Мастрояни, Жан-Люк Годар, Чарли Чаплин и Альфред Хичкок в гробах перевернулися от зависти... Синцов! Астанавись!
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1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Акуеть щедевр, Марчелло Мастрояни, Жан-Люк Годар и Альфред Хичкок в гробах перевернулися от зависти... Синцов! Астанавись! ____
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2
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не в плену, а на зоне... и прикиньте какие условия на российской зоне, есть возможность творить, даже фильмы создавать... ждем от Сенцова очередного шедевра...
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