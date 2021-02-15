Вийшов фінальний трейлер фільму "Ліга справедливості Зака ​​Снайдера"

У мережі з'явився фінальний трейлер режисерської версії "Ліги Справедливості" Зака Снайдера. Реліз кінокартини заплановано на 18 березня 2021 року.

Так, в ролику можна побачити багато нових кадрів з фільму, зокрема саму Лігу, амазонок і Дарксайд. Також в кінці трейлера глядачі можуть побачити Джокера у виконанні Джареда Лето. Промовідео з'явилося на офіційному YouTube-каналі HBO Max (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ліга Справедливості Зака ​​Снайдера" theverge.com

"Ліга справедливості Зака Снайдера" – сюжет і акторський склад

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш, Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, щоб захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів. Також у стрічці з'явиться Дарксайд.

"Ліга Справедливості Зака ​​Снайдера" скриншот з відео

Режисерська версія фільму з тривалістю в 4 години вийде на HBO Max 18 березня. У стрічці зіграє багато відомих акторів, зокрема: Бен Аффлек, Емі Адамс, Ґал Ґадот, Джейсон Момоа, Ембер Херд, Джаред Лето й інші.

"Ліга Справедливості Зака ​​Снайдера" скриншот з відео

Нагадаємо, що виробництво "Ліги справедливості", випущеної у 2017 році, супроводжувалося проблемами. Сценарій фільму зазнав численних змін до та під час виробництва. У травні 2017 року Зак Снайдер оголосив, що складає з себе повноваження режисера кінокартини. Закінчувати фільм доручили Джоссу Відону, автору "Месників" і серіалу "Світлячок". В результаті "Ліга справедливості" стала касовим провалом.

У травні 2020 року Снайдер оголосив, що оригінальна версія фільму буде завершена і випущена під назвою "Ліга справедливості Зака ​​Снайдера" на платформі HBO Max.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ремейку фільму "Містер і місіс Сміт" ролі персонажів, яких в оригінальній картині грали Бред Пітт та Анджеліна Джолі, виконають темношкірий репер Дональд Гловер і британська актриса Фібі Воллер-Брідж.