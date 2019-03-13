З'явився російськомовний трейлер скандального фільму про Майкла Джексона

У мережі з'явився російськомовний трейлер скандального документального фільму від HBO про короля поп-музики Майкла Джексона "Залишаючи Неверленд".

Відповідне відео опубліковане в YouTube-каналі AMEDIATEKA. У ньому розповідається про Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, які не хочуть більше мовчати про те, що відбувалося з ними в дитинстві (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"За допомогою несамовитих інтерв'ю стрічка розкриває історію тривалого аб’юзу і досліджує складні протиріччя, які змусили обох чоловіків розповісти про подію, що трапилася багато років тому. Режисер картини Ден Рід каже, що його проект варто розглядати не як стрічку про поп-короля, а як універсальну історію про те, як боляче часом нам можуть зробити ті, кого ми любимо найбільше в світі", – йдеться в описі.

У трейлері розповідається про те, як Джексон запросив дитину до Неверленду. "Ти потрапляєш усередину і забуваєш всі свої проблеми. Ти в Неверленді". Мати однієї з передбачуваних жертв розповіла, що артист створював враження доброї людини, яка грала з дітьми. Ніхто й гадки не мав, що над ними чинили насильство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про показання двох передбачуваних жертв співака – Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, яким зараз приблизно по 30 років. Вони зізналися про насильство, пережите в особняку музиканта, який він називав "Неверленд".

Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував із ним у фіктивному шлюбі",

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