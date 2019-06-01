З'явився перший тизер історичної драми "Чорний ворон"

Телеканал "1+1" опублікував трейлер повнометражної історичної драми "Чорний ворон", знятої за мотивами однойменного роману-бестселера Василя Шкляра.

Його прем'єра вже скоро відбудеться в кінотеатрах України. Дистрибуцію проекту здійснюватиме "Кіноманія" (подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Стрічка "Чорний ворон" розповідає історію життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Одвічна жага українців до волі не дає головному герою залишатись осторонь важливих подій, які розгортаються у його селі. Саме тому він відважно жертвує спокоєм та сімейним затишком та починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, волю та майбутнє українців та власної родини.

"1+1"

Головну роль – Івана на прізвисько Ворон – виконав популярний український актор Тарас Цимбалюк. Ролі його побратимів зіграли Павло Москаль (Вовкулака) та Азізбек Абдурашидов (Ходя). Головного антагоніста – чекіста Євдокімова зіграв Андрій Мостренко, а ще одного негативного персонажа – Птіцина на екранах втілить Олексій Тритенко, на рахунку якого ролі в таких історичних проектах, як "Крути 1918" та "Сувенір з Одеси". Народна артистка України Наталія Сумська виконала в історичному фільмі роль ворожки Явдохи.

Виробництвом стрічки займається "ТЕТ-Продакшн" на замовлення телеканалу "1+1" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

"Чорний ворон" "1 + 1" - кадр з фільму

"Історія стрічки охоплює одну з найдраматичніших сторінок історії нашої країни, показує приклад нескореності та мужньої боротьби за волю та незалежність рідної землі. Це один із найбільш очікуваних у прокаті фільмів цього року, і я радий, що вже зовсім скоро картина дістанеться до широких екранів", – зазначив Голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Режисером фільму виступив Тарас Ткаченко, сценарист – Тарас Антипович, оператор-постановник – Олександр Кришталович, художник-постановник – Ігор Філіппов, художник по костюмах – Марія Квітка, художник по гриму – Лариса Сапанович. Виконавчі продюсери – Христина Шкабар та Володимир Андріюк. Генеральний продюсер фільму – Олександр Ткаченко. Дивіться фільм "Чорний ворон" скоро у кіно.

"Чорний ворон" - кадр з фільму Фото: "1+1"

Фільм "Чорний ворон" Фото: "1+1"

Фото: "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державне агентство з питань кінематографу опублікувало трейлер фільму "Заборонений" про долю українського поета і дисидента Василя Стуса.

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