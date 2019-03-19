Вийшов перший повноцінний трейлер "Історія іграшок 4"

Студія Pixar показала повноцінний трейлер довгоочікуваного анімаційного фільму "Історія іграшок 4".

На великі екрани мультфільм вийде 21 червня 2019 року, а відповідне відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі Disney Pixar (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Четверта частина популярної франшизи оповідає про нову іграшку Forky, яку дівчинка Бонні самостійно зробила з ложки. Однак персонаж з фразою "я не іграшка" намагається втекти. Але лялька-ковбой Вуді Прайд заважає це зробити.

"Історія іграшок 4" Офіційний постер

Герої потрапляють в парк розваг, де зустрічають пастушку Бо Піп, яка є коханою ковбоя. Вона вперше з'являється після подій другої частини. Героям знову доведеться шукати дорогу додому і потрапляти в захоплюючі пригоди.

У четвертій частині "Історія іграшок" також повернуться астронавт Базз, пес Слінки і тиранозавр Рекс. У мультфільмі з'являться й інші нові персонажі – Ducky і Bunny, яких озвучили Джордан Пив і Кіган-Майкл Кі.

Режисером анімаційного фільму став Джош Кулі, який запам'ятався через мульт "Перше побачення Райлі". Продюсери – Джонас Рівера і Марк Нільсен. Озвучення – Патріша Аркетт, Том Хенкс, Джон Кьюсак, Джордан Пив і Кіану Рівз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2018 року з'явилася інформація, що засновник студії Pixar Джон Ласеттер, який є творцем "Історія Іграшок" і "Тачки", повинен був покинути студію через звинувачення в сексуальному домаганні.

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