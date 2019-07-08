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Вертухай Гомер і гопник Барт: у Росії показали власну похмуру версію "Сімпсонів"

2.2тЧитати матеріал російською

Мультиплікатор і дизайнер із Москви Олексій Семенов представив власну версію популярного мультсеріалу "Сімпсони".

Похмурий короткометражний ролик був опублікований на YouTube-каналі Lazy Square (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

У РФ представили власну версію "Сімпсонів"

У РФ представили власну версію "Сімпсонів"

Замість веселої та яскравої заставки автор показав суворі реалії РФ, зіставивши таким чином життя типової сім'ї в провінційному містечку США та похмуру обстановку в російській глибинці.

Спрінгфілд по-російськи

Спрінгфілд по-російськи

Кадр з відео

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Гомера представлено у вигляді вертухая у промзоні, який не проти поцупити все, що погано лежить, навіть на своїй роботі. Мардж постала в образі озлобленої жінки, яка перекидається матюками із продавщицями.

Гомер - порівняння

Гомер - порівняння

Мардж - порівняння

Мардж - порівняння

Ліза намагається заробити на життя грою на саксофоні у переході, але поліцейські з таким варіантом не згодні.

Ліза - порівняння

Ліза - порівняння

А Барт – типовий гопник, який ще й перетворюється на наркомана. Сімейне життя проходить у скандалах та побоях. Сам Семенов назвав похмуру адаптацію популярного серіалу "артхаусною російською версією Сімпсонів".

Барт - порівняння

Барт - порівняння

Сімпсони - порівняння

Сімпсони - порівняння

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році кінокомпанія Fox продовжила культовий мультсеріал "Сімпсони" на 31 і 32 сезони.

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Місце
Росія
Теги
Сімпсонимультфільмивидео
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