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Кадиров став героєм альтернативної версії "Гри престолів": з'явилося відео

1.2тЧитати матеріал російською

Глава Чечні Рамзан Кадиров став героєм альтернативної версії серіалу "Гра престолів".

Його команда змонтувала відео, в якому його військо представлено, як аналогія дотракійців, передає Telegtam-канал Medialeaks (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Кадиров на коні

Кадиров на коні

Скріншот

"Команда Рамзана Кадирова змонтувала відео, в якому КРА управляє драконом, а за ним іде військо дотракійців із прапорами "Ахмат – сила" і після розмітає військо Ланністерів. Вимагали перезняти фінал "ГП"? Ну ось, готово", – йдеться в описі.

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Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал серіалу "Гра престолів" був жорстко розкритикований прихильниками, які довго чекали його виходу. Фанати заявили, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще.

Вони навіть підписали петицію з вимогою "перезняти" його. Багато хто вважає, що шоураннери просто згорнули проект, не давши можливості пояснити телеглядачам багато моментів.

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Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Теги
Гра престолів 8видеосеріал
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Коментарі на сайті не модеровані
Кучеренко Володимир
Кучеренко Володимир
Это просто позор!!!!
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