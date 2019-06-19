Кадиров став героєм альтернативної версії "Гри престолів": з'явилося відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров став героєм альтернативної версії серіалу "Гра престолів".

Його команда змонтувала відео, в якому його військо представлено, як аналогія дотракійців, передає Telegtam-канал Medialeaks (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Кадиров на коні Скріншот

"Команда Рамзана Кадирова змонтувала відео, в якому КРА управляє драконом, а за ним іде військо дотракійців із прапорами "Ахмат – сила" і після розмітає військо Ланністерів. Вимагали перезняти фінал "ГП"? Ну ось, готово", – йдеться в описі.

"Дотракійці" Кадирова нападають на Ланністерів Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал серіалу "Гра престолів" був жорстко розкритикований прихильниками, які довго чекали його виходу. Фанати заявили, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще.

Вони навіть підписали петицію з вимогою "перезняти" його. Багато хто вважає, що шоураннери просто згорнули проект, не давши можливості пояснити телеглядачам багато моментів.

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