Відбулася телевізійна прем'єра фільму "Холоп": про що картина

Софія Ковнір Кіно 10:08, 5.11.2020 Оновлено: 10:09, 5.11.2020

4 листопада на телеканалі "Росія 1" відбулася довгоочікувана прем'єра телевізійного фільму "Холоп".

У цій картині глядачі можуть побачити історію столичного мажора, який раптово опинився в російському селі 19 століття. Подробиці про сюжет фільму – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Так, в центрі сюжету постає молодий мажор Гриша, який загрався в красиве життя і вирішив, що йому все дозволено. Він накоїв багато справ, і тепер йому загрожує в'язниця.

Щоб виправити свого сина, доведений до відчаю батько-олігарх йде на крайні заходи. Разом зі своїм старовинним другом-психологом він придумує унікальний проект: на базі покинутого села відтворюється атмосфера Росії 19 століття. Гриша потрапляє в підлаштовану аварію і нібито переноситься в минуле.

Відбулася довгоочікувана прем'єра телевізійного фільму "Холоп"
Відомості

Для перевиховання Гриші розробляють цілий сценарій, в результаті якого з'являється героїня Ліза. Її найняли доглядати за кіньми на майданчику, але тепер їй доводиться підігравати іншим акторам.

За словами Мілоша Біковіча, хоч його головний герой і егоїстичний мажор, але все ж в душі він дуже добрий. Також він зазначив, що "Холоп" – це незвичайна історія з яскравими моментами, які торкнуться кожного.

Нагадаємо, що в кінотеатрах фільм "Холоп" вийшов ще 26 грудня 2019 року. Його подивилися понад 11 мільйонів чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо фільми, які варто подивитися в листопаді.

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