Можна вже сміливо говорити, що Хоакін Фенікс вискочив з бруду в князі. В прямому сенсі! Одного "Оскара" за роль Джокера йому було мало, тому Хоакін вирішив знову здивувати весь світ!

Відомого актора затвердили на роль Наполеона Бонапарта в новому фільмі "Kitbag". Режисером стане Рідлі Скотт, який вже знімав Фенікса в "Гладіаторі". Очевидно, при слові "імператор" в голові режисера відразу ж спливає Хоакін. В'єтнамські флешбеки, всі справи ...

Що цікаво, інтригує вже сама назва фільму, вам так не здається? У перекладі з англійської слово "Kitbag" означає "речовий мішок". Сама назва майбутньої кінокартини грунтується на приказці "В речмішку кожного солдата захований генеральський жезл!". Щось типу нашого "поганий той солдат, який не мріє стати генералом".

Фільм покаже всі нюанси життя відомого полководця і імператора, починаючи зі служби в армії і закінчуючи сходженням на престол. Романтична лінія, жорстокі битви і особисті драми - все це буде в новому творінні Рідлі Скотта.

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