Великі, але фатально невдачливі: кому з легенд кіно так і не дався "Оскар"

В ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі в театрі Dolby відбудеться вручення премії "Оскар". За весь час існування було понад три тисячі статуеток отримали сотні працівників кіносфери, але деякі з них так і залишилися без престижних нагород.

Фахівець зі звукового монтажу Грег Расселл був номінований 17 разів, але безрезультатно; а художник Роланд Андерсон і композитор Алекс Норт отримали по 15 "порожніх" номінацій кожен. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, хто ще із зірок кінематографа залишився без "Оскара".

Так, золотих статуеток немає у Альфреда Гічкока, Стенлі Кубрика, Рідлі Скотта, Гленн Клоуз, Річарда Бертона, Кері Гранта, Джуді Гарленд, Джонні Деппа.

Стенлі Кубрик

Альфред Гічкок

Джонні Депп

Пітер О'Тул у 1963 році мав вигравати акторську нагороду за роль в "Лоуренсі Аравійському", що отримав в підсумку сім "Оскарів", – але йому не вдалося. Всього у О'Тула за кар'єру було вісім невдалих номінацій – це рекорд у акторських категоріях. Втім, у 2003-му Кіноакадемія вручила британцеві почесний "Оскар".

Пітер О'Тул

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 січня, в Лос-Анджелесі Гільдія кіноакторів США вручила свою головну премію стрічці "Паразити" південнокорейському режисерові Пон Джун Хо.

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