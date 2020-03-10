Спав на газетах, помер у злиднях: трагічна доля Василя Алібабаєвича з "Джентельменів удачі"

У фільмографії Раднер Муратова дуже багато епізодичних ролей в знаменитих радянських фільмах, але глядачі запам'ятали його як Василя Алібабаєвича з культових "Джентльменів удачі". Життя актора була не простим, а закінчилось все трагічно.

Мрії і реальність

Муратов з'явився на світ в 1928 року в місті Ленінград. За національністю він татарин. Його мати була домогосподаркою, а батько – інженером. Вони дали синові незвичайне ім'я Раднер, яке можна розшифрувати, як "радуйся новій ері". Для рідних і друзів Муратов завжди був Радиком. Коли хлопчик трохи підріс, його сім'я оселилася в Татарії.

Раднер Муратов в молодості

У 1941 році почалася війна і юнак став учнем льотної школи, але випустили його тільки після Перемоги, так що збивати фашистські "мессери" Раднеру не поталанило. Відслуживши в армії, Муратов збирався стати льотчиком цивільної авіації. Крім того, молодий чоловік був талановитим шахістом і навіть отримав звання "Кандидат у майстри спорту".

Початок творчої кар'єри

Коли Раднер дали відпустку, він відправився в Москву, де дізнався про те, що Всесоюзний державний інститут кінематографії набирає новий курс акторського факультету. Друзі Муратова згадували, він затіяв суперечку з товаришами по службі, що заради забави розповість армійські байки приймальній комісії. Молодий чоловік так і зробив, і несподівано для себе вступив до ВДІКу.

Раднер Муратов у фільмі "Максим Перепелиця"

Відразу після його закінчення Раднера почали запрошувати імениті радянські режисери, у яких він знявся в "12 стільцях", "Щиті і мечі", "Золотому теляті", "Айболить-66", "Максимі Перепелиці" і багатьох інших фільмах, але його герої з'являлися на екрані лише на кілька хвилин.

Василь Алібабаєвич та інші

У 1971 році доля подарувала акторові шанс прославитися і він ним скористався. У той час на "Мосфільмі" йшли проби на ролі в "Джентльменах удачі". Муратов прийшов на них в надії зіграти чергового епізодичного персонажа в своїй фільмографії.

Він дуже здивувався, коли отримав у фільмі одну з головних ролей. Його Василь Алібабаєвич полюбився радянським глядачам. Фрази героя досі цитують вихідці з СРСР по всьому світу. Ця роль зробила Муратова справжньою кінозіркою.

Василь Алібабаєвича – роль, яка зробила Раднера Муратова знаменитим.

До середини 80-х років Раднер знявся у багатьох відомих вітчизняних режисерів. Глядачі пам'ятають і люблять його героїв з "Гості з майбутнього", "Зниклої експедиції", "Вічного поклику", "Афоні" і багатьох інших відомих картин.

У 1985 році Муратов став Заслуженим артистом РФСР, але на цьому його творча біографія практично закінчилася. Згодом він зіграв лише одного епізодичного персонажа в "Крейцеровій сонаті".

Особисте життя

На початку 50-х років цивільною дружиною Раднера була красуня Ізольда Ізвіцкая, але їхні стосунки тривали недовго. Потім офіційною дружиною Муратова стала актриса Олена Довлатбекова, яка народила йому сина Льоню. Згодом хлопчик пішов по творчим стопам батька.

Раднер Муратов і Олена Довлатбекова

Шлюб Раднер і Олени тривав недовго. Довлатбекова пішла від Муратова через його надмірне захоплення перегонами. Іподром був для актора другим, якщо не першим будинком. Він майже постійно знаходився там.

Після розлучення з Оленою Раднер став аскетом. Щоб робити ставки на перегони, він продав майже все, крім книг та квартири. Відомий актор вів злиденне існування. У нього не було навіть ліжка, яке йому замінили постелені на підлозі газети.

В останні роки життя у Раднер Муратова були великі проблеми з пам'яттю

Лікарі виявили у Муратова хвороба Альцгеймера. У той час він проводив творчі зустрічі, які стали єдиним його заробітком. Але пам'ять покидала актора. Він не міг пригадати імен і дат, а іноді і найпростіших слів. Раднер погано орієнтувався навіть у знайомих місцях.

Восени 2004 року актор зник. Син почав його шукати. Міліція виявила Муратова в центрі Москви з прогресуючою деменцією. А через декілька місяців після цього випадка актора не стало..

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