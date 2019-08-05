"Вартові" від HBO: коли 1 сезон, дивитися онлайн, трейлер, відгуки

Серіал "Хранителі" від HBO грунтується на однойменних коміксах, створених Аланом Муром і Дейвом Гіббонсом, і неофіційно продовжує історію фільму Зака Снайдера з тією ж назвою, що вийшов в 2009 році.

Глядачі з ентузіазмом зустріли новину про прийдешній серіал. Усім не терпиться знову зануритися в світ незвичайних героїв.

Коли вийде серіал "Хранителі" від HBO?

Перша серія вийде вже в жовтні 2019 року. Конкретне число поки що невідомо, але вже був зроблений офіційний анонс на головному гік-фестивалі світу Комік-коні, який проходив 20 липня 2019 року в Сан-Дієго.

Про що буде серіал "Хранителі" 2019?

Творець фільму Деймон Лінделоф відразу заявив, що є прихильником канонічної серії коміксів "Хранителі" і поважає фільм Зака Снайдера, оскільки той є дійсно якісною екранізацією. Саме тому Лінделоф вирішив написати власну історію і прикинути, як би виглядав світ "Хранителів" в сучасності.

Серіал "Хранителі" являє собою неофіційне продовження канонічних історій, тому там зустрінуться знайомі шанувальникам герої, такі як Шовковий Привид (агент Лорі Блейк), Озімандія, Правосуддя в капюшоні і, звичайно ж, Доктор Манхеттен, який колись полетів на Марс створювати новий світ, але з якоїсь таємничої причини вирішив повернутися на Землю.

Сюжет буде розвиватися в сучасному американському місті, де орудує угруповання Роршаха, який в минулому, коли заборона на супергероїв тільки вступила в силу, не залишив своєї справи, і докопався до правди ціною власного життя. Тепер в справі його шанувальники, які виступають проти правоохоронних органів.

Поліцейські відповідають неприязню на неприязнь, але зберігають за собою анонімність, носячи жовті маски. Судячи з трейлеру, вони всерйоз побоюються того, що послідовники Роршаха заподіють їм шкоди. Головною героїнею стане Анджела Абрахам, яка перекинеться з поліцейських в супергерої під впливом непростих обставин.

Короткий синопсис сюжету

Уявіть собі світ, який колись оберігали люди з надприродними здібностями, і їх вшановували як самих справжніх героїв. Але одного разу американський уряд вирішив, що самосуд – це погано, і оголосив всіх месників в масках поза законом.

Більшість героїв змирилися з новими законами і повернулися до своїх людських життів, не бажаючи розмінювати свободу на тісну клітку, але хтось, ретельно ховаючись від правоохоронців, продовжив займатися доброю справою і рятувати країну від негідників.

Анджела Абрахам – офіцер поліції, їй варто вірити в систему, але колеги і начальство не діяли, коли нападу піддалася сім'я цієї жінки. Тоді вона вирішила приміряти на себе маску народного месника і відректися від правил, яких дотримувалася все життя, заради відновлення справедливості ...

Де дивитися серіал "Вартові" 2019?

Найкомфортніший варіант для українського глядача – це сервіс Амедіатека, де серіали від HBO з'являються раніше, ніж всюди, причому в відмінній якості і з хорошою озвучкою.

Хто знімав "Вартові" 2019?

Деймон Лінделоф – американський сценарист і продюсер, раніше відомий за серіалами "Залишитися в живих" і "Залишені".

Він самостійно продумав ідею для "Вартових", очолив сценарну групу, а ще зайняв крісло виконавчого продюсера, щоб мати максимум впливу на проект.

Композитори – Трент Резнор і Аттікус Росс, які раніше вже працювали над музичним супроводом до багатьох фільмів, наприклад "Соціальна мережа", "Дівчина з татуюванням дракона", "Зникла".

Трейлер серіалу "Вартові" 2019

Вкрай інтригуючий і атмосферне трейлер серіалу "Вартові" 2019 ви можете подивитися прямо зараз:

Акторський склад

У ролях:

Реджина Кінг ( "Залишені");

Дон Джонсон ( "Від заходу до світанку");

Джеремі Айронс ( "Ліга справедливості");

Тім Брейк Нельсон ( "Фантастична четвірка");

Луїс Госсетт-мл. ( "Книга негрів");

Аделаїда Клеменс ( "Великий Гетсбі");

та інші.

Актори з однойменного фільму Зака Снайдера в серіалі не з'являться.

Перші відгуки про серіал "Вартові"

Перший трейлер був зустрінутий позитивно, що дивно для проекту, який має першоджерело з великою і активною фан-базою, готовою чіплятися до тих чи інших тонкощів екранізацій.

Більшість відгуків – позитивні, всі чекають оригінальний, ні на що не схожий сюжет на знайомій базі, і сподіваються, що проект не перетвориться в нескінченний фансервіс.

Також багато хто впевнений в якості, тому що серіали від HBO останнім часом займають самі топові позиції, взяти хоча б "Гру престолів", "Чорнобиль" або "Світ дикого заходу".

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