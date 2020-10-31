Перший Бонд, боротьба за свободу Шотландії та титул лицаря: головні факти і цитати Шона Коннері

Знаменитого актора, першого в світі Джеймса Бонда, Шона Коннері Герасимчука 31 жовтня 2020 року – він помер уві сні після тривалої хвороби. За своє довге життя зірка "бондіани" відзначився в різних яскравих фільмах, виграв в конкурсі "Містер Всесвіт" і заслужив славу "зберігача Шотландії".

OBOZREVATEL розкриває головні факти з життя славетного актора, а також цитати і фото.

Від молочника до офіцерської кар'єри: дитинство і юність Шона Коннері

"Я думаю, що якщо не ставитися до життя з гумором, то вона зведе вас з розуму"

Томас Шон Коннері (саме так звали майбутню зірку при народженні) народився в столиці Шотландії, Единбурзі, 25 серпня 1930 року в сім'ї робітника і прибиральниці. Цікаво й те, що батько майбутнього актора був ревним католиком з Ірландії, а от мати була протестанткою, яка народилася в Шотландії. Однак, з юних років Томас був шанувальником своєї батьківщини, був ближче до протестантської віри, що в подальшому житті відбилося на ньому дуже сильно.

Варто зазначити, що вже в 10 років Томас став відгукуватися тільки на ім'я Шон, повністю ігноруючи перше ім'я. Передвоєнний і воєнний дитинство Коннері не було рясним і ситим, тому вже в 12 років хлопчик почав трудову діяльність – роздавав газети, Однією з найстабільніших робіт для майбутнього актора стала професія молочника.

Однак, труднощі юності не завадили Коннері стати велетнем – в 18 років зростання майбутньої зірки зрівнявся зі 189 см. Розвинений юнак з легкістю пройшов медичну комісію і відправився служити на британський військово-морський флот. Під час служби Коннері зробив два татуювання: "Мама і Папа", а також "Шотландія назавжди" - знову проявилася пристрасна любов юнака до батьківщини.

"Коли народився мій брат Ніл, він зайняв моє місце в комоді, а мене переселили на кушетку. Мій батько був роботягою, він приносив додому два долари на тиждень."

Шон Коннері під час служби на флоті www.pinterest.ie

Як Шон Коннері замість легенди спорту став актором

Поєднуючи школу і роботу, Коннері встигав також займатися спортом. З дитинства він любив ганяти м'яч – однолітки навіть називали його Великий Тем (по аналогії з ім'ям Том), тому що він був найвищим серед однолітків і міг побити будь-якого з команди суперників по футболу. До речі, любов до цього істинно англійської виду спорту Коннері проніс через роки: до самої смерті він був активним вболівальником і почесним членом фан-клубу "Рейнджерс".

Молодий Шон Коннері на змаганнях pl-pl.facebook.com/pg/vseartisty/posts

Ігри в дворовий футбол переросло в професійне заняття спортом – в його футбольних талантах був переконаний навіть легендарний тренер "Манчестер Юнайтед" Метт Басбі, який навіть запропонував юнакові професійний контракт. Однак, в той час Коннері був захоплений також важкою атлетикою і бодібілдінгом. Майбутній актор удостоївся призового місця на конкурсі "Містер Всесвіт", і, зваживши довговічність кар'єр атлета і футболіста, відмовився. Згодом, і захоплення бодібілдингу також пішло на другий план, залишившись просто регулярними фізичними навантаженнями.

Службі у військово-морському флоті завадила проявилася виразка шлунка, через яку продовжити військову кар'єру не вийшло. По поверненню додому, Коннері брався за будь-яку роботу – був рятувальником в басейні, чорноробом на будівництві, полірувальником трун і навіть моделлю для початківців художників. До речі, культовий на ті часи художник Річард Демарк називав молодого людини "досконалим Адонісом".

Саме робота натурщиком проклала Коннері дорогу в театр. У пошуках заробітку, в кінці 1951 року влаштувався в Единбурзький королівський театр, де став грати спочатку зовсім маленькі епізоди. Однак, захоплення бодібілдінгом і подальша перемога в дивізіоні конкурсу "Містер Всесвіт" привів молодого актора на знімальний майданчик, куди його запросили на проби в короткометражку "Саймон" в 1954 році. Потім були ролі в епізодах, масовці, а також ролі другого плану. До справжньої слави залишалося чотири роки.

"Інший час, інше місце": початок кар'єри Шона Коннері і як славі завадив туберкульоз

До 1957 року Шон Коннері був уже цілком великим і помітним артистом у себе на батьківщині. У нього був ряд рекламних контрактів, кілька вистав і ролі в кіно, правда – другорядні. Однак, 1957 став для актора вкрай вдалим. По-перше, нова зірка отримав запрошення знятися в культовому фільмі "Ель Сід", а також – зустрів кохану жінку, актрису Дайан Сіленто.

Шон Коннері в молодості twitter.com/swillbohanna

З нею Коннері планував побудувати сім'ю і навіть мріяв знятися в одному фільмі, але планам завадила хвороба. В цьому ж році Сіленто ставлять діагноз "туберкульоз". Коннері, не роздумуючи, відмовляється від пропозиції режисера Ентоні Манна і відправляється разом з коханою на південь Англії, де та проходила лікування. І може бути, в той момент знаменитим Коннері не став, але зробив він як справжній чоловік.

"Я люблю жінок. Не розумію, але люблю"

Не дарма кажуть, що любов вилікує все: на наступний рік Сіленто відчула себе краще, в 1962 закохані зіграли весілля і прожили в шлюбі 11 років. У сім'ї народився син Джейсон Коннері, який згодом пішов по стопах батьків і став актором.

Але слава від Коннері не втекла – в 1958 році йому пропонують роль у фільмі "Інший час, інше місце" і ця робота стає для актора пробивний.

Ера бондіани: як до Шону Коннері прийшла міжнародна слава

Успіх у фільмах "Інший час, інше місце" і "Найдовший день", звичайно, допомогли Коннері стати впізнаваним актором, але до всенародної слави було далеко. У 1962 році режисер першого фільму про суперагента Джеймса Бонда Теренс Янг і продюсери звернулися до актора з проханням прибути на проби головного героя після того, як стало зрозуміло, що основний претендент – модель Пітер Ентоні не може впоратися з роллю.

Кадр з фільму про Джеймса Бонда bb.lv/statja/kuljtprosvet

Коннері пройшов проби з успіхом і з цього моменту почався зоряний час в кар'єрі актора. Він зіграв Джеймса бондів в шести серіях бондіани: "Доктор Ноу", "З Росії з любов'ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка", "Діаманти назавжди" і "Живеш тільки двічі". Саме в його класичному виконанні Бонд увійшов до трійки найбільших екранних героїв разом з Індіаною Джонсом і Аттікусом Фінчем. До речі, саме для Коннері автор франшизи Віктор Флемінг "зробив" Джеймсу Бонду шотландське коріння.

Інші проекти та "Оскар"

Однак, не тільки роллю Джеймса Бонда відзначився в своїй акторській кар'єрі Шон Коннері. Так, критики високо оцінили гру актора у фільмі "Червоний намет", де він зіграв прославленого мандрівника і "Наполеона полярних країн" Руаля Амундсена. Також добре була зустрінута його роль полковника у фільмі "Вбивство в східному експресі". Пізні проекти актора – "Ім'я Рози" і "Робін Гуд: принц злодіїв" також стали знаковими в його кар'єрі.

Коннері неодноразово отримував премію BAFTA і "Золотий глобус", а ось "Оскар" в його кар'єрі стався лише один раз – це був приз за кращу роль другого плану в картині Брайана Де Пальми "Недоторкані".

Кадр з фільму "Недоторкані" www.elle.ru

До речі, за "Оскаром" пішла і низка комерційно і візуально успішних картин – "Полювання за" Червоним Жовтнем "," Скала "," Пастка ", а також третя частина франшизи" Індіана Джонс ".

Закінчення кар'єри і відмова від знакових ролей

Після успішного виходу фільму "Знайти Форрестера" у 2000 році, Коннері вперше задумався про відхід з кінематографа. Причиною тому стало, за його власними словами – "вульгарність і погані сценарії", які йому нібито стали пропонувати. В результаті, зігравши одну з центральних ролей у фільмі 2003 року "Ліга видатних джентльменів", через три роки Коннері оголосив про остаточний відхід з кінематографа.

Фільми з Шоном Коннері www.facebook.com/pg/movielibrary.am/posts

При цьому, актор відмовився від ролі Гендальфа і не змогли "заманити" актора на знімальний майданчик навіть 15% від зборів трилогії "Володар кілець" по всьому світу (а від суми в 400 мільйонів доларів мало хто зможе відмовитися). Крім того, не судилося йому було зіграти і одну з важливих ролей у новій частині "бондіани" - "Скайфолл".

"Деякі старіють. Деякі дозрівають"

Лицарський титул і любов до Шотландії

Ми вже розповідали, що з юних років Коннері відрізнявся непідробною любов'ю до своєї рідної країни – Шотландії. Цю любов не змогла перебити ні всенародна слава в багатьох країнах світу, ні можливість безбідно жити в будь-якому куточку земної кулі. Актор багато жертвував на розвиток інфраструктури рідного краю, а також на вивчення історії Шотландії.

Любов не перебив навіть лицарський титул, який королева Єлизавета II особисто вручила йому на церемонії. У 2008 році Коннері випустив книгу-автобіографію "Бути шотландцем", в якій розповів не тільки про своє життя, а й про історію, природу і шляхи Шотландії.

"Нещодавно я виявив, що про мене написано 10 книг. З цікавості почав читати одну і викинув, бо там виявилося суцільна брехня. У сказі я подзвонив своєму адвокату і велів йому негайно подати на видавців у суд. А він заперечив, що найкращий спосіб розставити все по своїх місцях - написати про себе самому "

Незабаром ця любов вилилася в радикалізм – в останні роки життя актор жив на Багамських островах, на власній віллі в Насау, куди відправився разом зі своєю дружиною Мішлін Роквебрюн, з якою прожив 45 років в законному шлюбі.

Шон Коннері з дружиною www.pinterest.ru

"З дружиною я познайомився за грою в гольф. Вона француженка і тоді не говорила по-англійськи, а я не говорив по-французьки, так що особливих шансів втомити один одного бесідою у нас не було. Ось чому ми дуже швидко одружилися"

Останньою появою актора на публіці залишається тенісний US Open трирічної давності, де він в компанії ще одного великого шотландця Алекса Фергюсона вболівав за співвітчизника Енді Маррея. Помер Шон Коннері в своєму будинку, уві сні, після тривалої хвороби 21 жовтня 2020 року.

"І хоча ноги мої втомилися, серце – немає"