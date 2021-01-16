"ВандаВіжен": у чому феномен серіалу і де дивитися

У п'ятницю, 15 січня, на сервісі Disney+ відбулася прем'єра американського мінісеріалу виробництва Marvel Studios під назвою "ВандаВіжен". Режисер картини – Метт Шекман.

Так, дія стрічки відбувається в кіновсесвіті Marvel. Детальніше про сюжет серіалу – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про що серіал "ВандаВіжен"

Після подій фільму "Месники: Фінал" Ванда Максімофф і Віжен живуть тихим сімейним життям, але починають підозрювати, що їх реальність не та, чим здається.

Серіал складається з дев'яти епізодів і випускається Marvel Studios за участю Кевіна Файгі, а Жак Шеффер виступає шоураннером.

Дія стрічки відбувається в кіновсесвіті Marvel oKino.ua

"ВандаВіжен" став першим серіалом четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel.

Він також складе трилогію з фільмами "Людина-павук 3" і "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля".

У головних ролях знялися такі актори як Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Парріс, Кет Деннінгс та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мінісеріал "Бріджертони", який розповідає про впливове англійське сімейство, викликав ажіотаж у мережі. Стрічка вийшла 25 грудня на Netflix і відразу ж увійшла в п'ятірку найпопулярніших прем'єр стримінгового сервісу.