5 найкращих мінісеріалів минулого десятиліття, про які говорить увесь світ

"Гострі предмети", "Патрік Мелроуз" та інші серіали потрапили до рейтингу найбільш захопливих коротких серіалів із несподіваною кінцівкою минулого десятиліття.

У 2010-х роках одним із найпопулярніших жанрів став мінісеріал. Під час вічної нестачі часу і моральної втоми нам допомагали заповнити вечора не довгі ситкоми, а короткі шоу з гострим сюжетом. OBOZREVATEL зробив добірку з п'яти найкращих, на думку критиків, мінісеріалів, які можна переглянути всього за кілька днів.

1. "Вона ж Ґрейс" (Alias Grace), Netflix 2017

Рейтинг: 7,8/10.

Головну героїню серіалу Ґрейс Маркс, покоївку-іммігрантку з Ірландії, засудили за вбивство свого роботодавця Томаса Кіннера в 1843 році. Ґрейс стверджує, що абсолютно нічого не пам'ятає про злочин, однак факти залишаються фактами. Впливовий лікар спробував допомогти покоївці відновити події минулого.

2. "Гострі предмети" (Sharp Objects), HBO, 2018

Рейтинг: 7,5/10.

Гостросюжетний серіал починається з розслідування смерті однієї дівчинки. Події заплутуються, коли поліція знаходить останки другої дитини. Протягом восьми серій глядач глибоко занурюється в атмосферу життя маленького містечка, де панує біль, байдужість і розпач.

3. "11/22/63", Hulu, 2016

Рейтинг: 7,9/10

Фантастичний трилер про переміщення в часі знятий за відомою однойменною книгою Стівена Кінга. Серіал за 9 епізодів розповість історію вчителя англійської мови, який вирішив запобігти вбивству президента Джона Кеннеді в 1963 році. Атмосфера Америки 60-х, шикарно підібрані саундтреки, небанальний сюжет і красива картинка – все, що потрібно, щоб цей серіал став одним з ваших улюблених.

4. "Патрік Мелроуз" (Patrick Melrose), Showtime, 2018

Рейтинг: 8,1/10.

Вас чекає 5 захопливих годин з Бенедиктом Камбербетчем, який досить переконливо зіграв алкоголіка і наркомана. Драма подарує вам відчуття дискомфорту від побаченого, адже події будуть розвиватися найнесподіванішим шляхом, зі стрибками з 80-х у 2000-ні та душевними перипетіями героя.

5. "Дракула", Netflix, 2020

Рейтинг: 6,8/10.

Netflix випустив всього три серії історії про вампіра на ім'я Дракула, які не дадуть вам відірватися від екрану. Дія першої серії буде відбуватися по книзі, в Трансільванії 1897 року. Друга покаже, що відбувалося на кораблі по дорозі в Англію, а події останньої серії будуть відбуватися вже в наш час.

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