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В Україні знімуть свій фільм про Чорнобиль: що відомо

1.3т Читати матеріал російською

Український режисер Мирослав Слабошпицький почав знімати художній фільм про Чорнобиль під назвою The Anthropocene.

За даними видання "Гордон", презентація проекту відбулася 27 липня в Києві.

Уточнюється, що в 2012 році короткометражний фільм "Ядерні відходи" отримав премію фестивалю в Локарно. У 2014 році Слабошпицький почав розробку повнометражного ремейка на цей фільм під назвою "Люксембург", але проект було зупинено.

Прип'ять

Прип'ять

smileplanet.ru

У презентації йшлося про те, що новий фільм про Чорнобиль представлятиме епічний екологічний трилер, "космічну одіссею" двох дозиметристів у зоні відчуження.

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The Anthropocene може стати найдорожчою картиною в українському кінематографі, хоча має найменший бюджет з усіх картин, над якими зараз працює режисер.

Мирослав Слабошпицький

Мирослав Слабошпицький

Facebook Мирослава Слабошпицького

Команда Слабошпицького хоче, щоб фільм був висунутий на премію "Оскар" в категорії "краща зарубіжна картина", а також показати його на Каннському кінофестивалі. Тим часом, сам режисер заявив, що ця картина може бути останньою, яку він знімає в Україні. Продюсером фільму став Олег Кохан.

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Тема
Чорнобильська зона
Особа
Мирослав Слабошпицький
Місце
Україна
Теги
фільм кіно Чорнобиль
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