В Україні знімуть свій фільм про Чорнобиль: що відомо

Український режисер Мирослав Слабошпицький почав знімати художній фільм про Чорнобиль під назвою The Anthropocene.
За даними видання "Гордон", презентація проекту відбулася 27 липня в Києві.
Уточнюється, що в 2012 році короткометражний фільм "Ядерні відходи" отримав премію фестивалю в Локарно. У 2014 році Слабошпицький почав розробку повнометражного ремейка на цей фільм під назвою "Люксембург", але проект було зупинено.
Прип'ять
smileplanet.ru
У презентації йшлося про те, що новий фільм про Чорнобиль представлятиме епічний екологічний трилер, "космічну одіссею" двох дозиметристів у зоні відчуження.
The Anthropocene може стати найдорожчою картиною в українському кінематографі, хоча має найменший бюджет з усіх картин, над якими зараз працює режисер.
Мирослав Слабошпицький
Facebook Мирослава Слабошпицького
Команда Слабошпицького хоче, щоб фільм був висунутий на премію "Оскар" в категорії "краща зарубіжна картина", а також показати його на Каннському кінофестивалі. Тим часом, сам режисер заявив, що ця картина може бути останньою, яку він знімає в Україні. Продюсером фільму став Олег Кохан.
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