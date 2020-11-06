В Україні знімуть серіал про космос для французького каналу

У 2021 році в Україні пройдуть зйомки нового серіалу про космос для французького мовника "CANAL+".

Картину знімуть спільно з компанією "Apple Tree Vision", повідомили в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як стало відомо, це буде шестисерійна детективна драма "Інфініті". Старт зйомок заплановано на березень 2021 року.

Відзначимо, що більшу частину серіалу знімуть в Україні, а також в Казахстані на полігоні Байконур і в Парижі.

В Україні пройдуть зйомки нового серіалу про космос для французького мовника "CANAL+" Пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив деталі серіалу з продюсерами Жан-Шарлем Леві і Марком Ліберті. Вони домовилися, що до проекту будуть залучати українських акторів і команди фахівців на майданчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Губка Боб: втеча Губки" став першим мультфільмом на Netflix з повноцінним українським перекладом.