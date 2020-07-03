В Україні відбудеться прем'єра нової турецької мелодрами "Жінка": де дивитися онлайн

В Україні покажуть новий турецький серіал "Жінка" про долю головної героїні Бахар, яка втрачає близьку людину і понад усе прагне дізнатися, хто зруйнував її щастя.

Прем'єра відбудеться на телеканалі 1+1. Про це повідомила пресслужба каналу.

Про що серіал "Жінка"

Серіал "Жінка" Пресслужба 1+1

У центрі сюжету мелодрами – історія молодої і сильної жінки Бахар, життя якої в один день назавжди змінюється. При невідомих обставинах гине її коханий чоловік Сарп, і Бахар залишається одна з двома дітьми – дочкою Нісан і сином Доруком.

Жінка власними силами намагається відшукати правду про смерть чоловіка і дізнається, що з нею хоче зустрітися рідна мати, яка кинула її 20 років тому, коли Бахар була ще дитиною.

Серіал "Жінка" Пресслужба 1+1

Головні ролі в серіалі виконують актори Озге Озпірінчджі (Бахар), Джанер Джіндорук (Сарп), Шериф Ерол, Кубра Сузгун і інші.

Точна дата прем'єри поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на українському телебаченні вперше офіційно показали романтичний турецький серіал "Вітер кохання" (в Росії транслювався під назвою "Ветреный"). Стрічка раніше була презентована більш, ніж в десяти країнах по всьому світу і завоювала любов мільйонів телеглядачів. В Україні показ "Вітру кохання" також став сенсацією.