В Україні в прокат вийшов фільм "Земля блакитна, ніби апельсин": про що стрічка

Юля Ухіна Кіно 08:59, 26.11.2020 Оновлено: 09:02, 26.11.2020

У четвер, 26 листопада, у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

Так, він розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають уже довгий час. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця сім'я є дуже дружною та життєрадісною. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"
112.ua

Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де картина отримала премію за найкращу режисуру в категорії світового документального кіно. Європейська прем'єра пройшла на 70-му Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де "Земля блакитна, ніби апельсин" став найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсів.

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"
112.ua
Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"
112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй надав президент Володимир Зеленський.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

Вистрибують із вікон і вішаються: через страх захворіти на коронавірус і померти Україну накрила хвиля самогубств

У бюджеті України величезна діра, гроші закінчуються: чи вистачить на пенсії і кому уріжуть виплати

Київський електровагоноремонтний завод опинився на межі зупинки: робочі – проти нового керівництва

У Гаазі відмовилися розглядати версії Росії, що МН17 збила Україна

Росія хоче особливого статусу для Донбасу на 50 років, – нардеп