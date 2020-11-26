В Україні в прокат вийшов фільм "Земля блакитна, ніби апельсин": про що стрічка

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Кіно
1,6 т.
Кадр з фільму 'Земля блакитна, ніби апельсин'

У четвер, 26 листопада, у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

Так, він розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають уже довгий час. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця сім'я є дуже дружною та життєрадісною. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"

Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де картина отримала премію за найкращу режисуру в категорії світового документального кіно. Європейська прем'єра пройшла на 70-му Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де "Земля блакитна, ніби апельсин" став найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсів.

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"
Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй надав президент Володимир Зеленський.

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