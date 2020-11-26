В Україні в прокат вийшов фільм "Земля блакитна, ніби апельсин": про що стрічка

У четвер, 26 листопада, у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

Так, він розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають уже довгий час. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця сім'я є дуже дружною та життєрадісною. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де картина отримала премію за найкращу режисуру в категорії світового документального кіно. Європейська прем'єра пройшла на 70-му Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де "Земля блакитна, ніби апельсин" став найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй надав президент Володимир Зеленський.