В Україні в прокат вийшов фільм "Номери" Сенцова і Сеітаблаєва: про що стрічка

В Україні 19 листопада стартував кінопрокат фільму "Номери" Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва. Основою для стрічки стала однойменна п'єса Сенцова.

Над фільмом український режисер і в'язень Кремля працював під час тюремного ув'язнення в Росії. OBOZREVATEL розповідає, чим особлива стрічка і чому українцям рекомендують її подивитися (відео дивіться в кінці сторінки).

Про що фільм "Номери"

Так, художній фільм "Номери" розповідає про ув'язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи і отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі і верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу і робити все, відповідно до книги Правил.

Афіша фільму "Номери". Кіноафіша

У них немає можливості вибирати, як жити і кого любити. Але життя змінюється з появою нового мешканця, якому не відомі діючі закони. Це руйнує спокій пасивної влади і пробуджує віру в свободу у інших Номерів. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їхні закони. В результаті вони відмовляються від нав'язаних їм владою правил і намагаються створити свою систему правління.

"Номери": хто знявся в картині

У фільмі Сеітаблаєва і Сенцова знялися такі українські актори: Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген Черніков, Агата Ларіонова, Олександр Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедин, Олег Карпенко, Олександр Лаптій, Віктор Андрієнко. Композитором виступив учасник гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч

"Номери" Сенцова вийшли в прокат в Україні. Кадр фільму

Що кажуть про "Номери" після прем'єри

Святослав Вакарчук, фронтмен гурту "Океан Ельзи", на сторінці в Twitter написав: "Побував на прем'єрі фільму "Номери" Ахтема Сеітаблаєва і Олега Сенцова, знятому за п'єсою Олега. Історія про те, як непросто бути вільною і гідною людиною в суспільстві, де домінують страх і зневіра. Раджу всім подивитися. Дуже актуально в річницю Революції Гідності!".

Вакарчук відреагував на прем'єру "Немирів". Twitter Святослава Вакарчука

Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик: "Немає сумніву: сидячи в російських застінках, Сенцов, викрадений, засуджений і кинутий у в'язницю злочинним режимом Путіна, обмірковував своє життя і життя навколо. Так само, як свого часу Томас Мор, кинутий у в'язницю королем-самодуром Генріхом VIII. Але, на противагу Мору, який за 20 років до свого ув'язнення написав "Утопію" про найкращий устрій держави, у Сенцова мова про "антиутопію" і найгірший державний устрій. Тому, за Сенцовиму, життя, прямо протилежне ідеальному, підпорядковане безглуздому, деструктивному і тоталітарному Великому Нулю. "Номери" – переосмислення болю, який зазнав Сенцов в ув'язненні. Нехай ми побачили це в неадекватній формі або, принаймні, в формі, яка не співпадає зі своєю назвою, але значення і силу цього переосмислення заперечувати неможливо".

Трейлер фільму "Номери": дивитися онлайн

Відзначимо, світова прем'єра "Номерів" відбулася в лютому 2020 року на фестивалі "Берлінале". Бюджет стрічки, а це 20 млн гривень, було надано українським Міністерством культури і європейськими партнерами. 10% касових зборів від фільму "Номери" підуть на підтримку дітей кримських політв'язнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що фільм Олега Сенцова "Носоріг" отримав фінансування від фонду EURIMAGES, створеного при Раді Європи.