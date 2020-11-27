В Україні стартували зйомки третього сезону серіалу 'Кріпосна': що відомо

В Україні приступили до зйомок третього сезону масштабної драми "Кріпосна". Прем'єра в етері телеканалу СТБ відбудеться в 2021 році.

У продовженні улюбленого серіалу глядачі дізнаються, які ще випробування доля підготувала для головної героїні Каті Вербицької. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі СТБ.

Також стане відомо, чи залишився живий Андрій Жадан і як складеться життя вже знайомих героїв: Петра Червінського та Лариси, Наталі і Миколи Дорошенка, коваля Назара і Орисі, кухарки Павлини, норовливої Галі, жорстокого Якова та інших.

Крім того, глядачі побачать нових, не менш яскравих персонажів, на ролі яких "Кріпосна" проводила всеукраїнський кастинг.

Відзначається, що в третьому сезоні буде досить харизматичних чоловіків, в яких захочеться закохатися. І одного з них зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников. Також в історії Каті Вербицької з'явиться зірка серіалу "Спійматі Кайдаша" Віктор Жданов.

Зйомки третього сезону "Кріпосної" триватимуть до весни і традиційно пройдуть в найкрасивіших історичних місцях України: Маріїнському палаці, Видубицькому та Михайлівському монастирях, Софійському соборі, садибі Качанівка, Міжнародному центрі культури і мистецтв та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал СТБ потрапив у скандал через прем'єру серіалу "Кріпосна", який знятий російською мовою. Громадські активісти висловили свій протест.