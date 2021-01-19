В Україні не заборонили жодного російського фільму у 2020 році – Держкіно

У 2020 році Державне агентство України з питань кіно не заборонило показувати російські фільми в нашій країні.

Крім того, воно дозволило демонструвати ще одну популярну кінострічку. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

Як стало відомо, за висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування у 2020 році заборонених фільмів виробництва РФ немає.

Відзначається, що на розгляд комісії був переданий російський фільм "Зворотній зв'язок", але експерти ухвалили рішення дозволити проводити його показ в Україні.

Нагадаємо, раніше державне агентство України з питань кіно заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів. До списку потрапила стрічка за участю президента Володимира Зеленського.

Держкіно дозволило демонструвати в Україні російські фільми 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що виробництво в Україні російськомовних серіалів йде "на благо кіноіндустрії і економіки".