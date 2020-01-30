В Україні можуть заблокувати іноземні медіа й медіасервіси з платним доступом (як-от Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов'язкової реєстрації та інші вимоги щодо оподаткування.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час громадського обговорення законопроєкту, передає "Детектор медіа".

"Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стояти на захисті власних індустрій", — сказав він. І назвав це питання політичним.

Йдеться про статтю 61 законопроєкту "Про медіа", яка передбачає обов'язкову реєстрацію для "суб'єктів, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб'єктів у сфері друкованих медіа, провайдерів аудіовізуальних сервісів, а також суб'єктів у сфері медіа, зокрема й нерезидентів України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіасервісів на умовах, які передбачають оплату".

Також Потураєв нагадав, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №2634, який пропонує ввести податок на додану вартість в розмірі 20% на електронні послуги, що надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України — Google, Facebook, Youtube тощо.

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