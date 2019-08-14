Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини кіно

В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"

332 Читати матеріал російською

13 серпня в кінотеатрі Оскар, Gulliver за підтримки BURO відбулася гала-прем'єра 9-го фільму Квентіна Тарантіно – "Одного разу в ... Голлівуді".

В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"

Першими стрічку побачили: Гарік Корогодський, Дмитро і Ольга Шурови, Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Світлана Бевза, Володимир Омелян, Артем Пивоваров, ЛіліяПустовіт, Ігор Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Гріцфельдт, Тоня Ноябрьова, Анна Жижа, Соломія Вітвіцька, Назар Гук-Юлик, Руслан Багінський, ПетрЯсінскій, Денис Глінін, Анастасія Даугуле, Поліна Неня, Леся Матвєєва, Валерій Созановський, Оксана Берг, Антон і Ксенія Шнайдери, Валерія Толочина, Соня Кей, В'ячеслав Соломка, Дмитро Ярошенко, Павло Костіцин, Монро, Максим Єжов, Алекс Захарчук, І Ор Кузьменко та багато інших.

В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"
В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"

Про фільм:

Популярний телевізійний актор Рік Далтон і його незамінний дублер Кліфф Бут намагаються вижити в світі мінливої кіноіндустрії. Коли Ріку недвозначно дають зрозуміти, що його як актора пустили в тираж, герой замислюється над переїздами в Італію для зйомок в набирають популярність спагетті-вестернах. Тим часом поряд з будинком Рікак оселилися нові сусіди в особі набирає всесвітню славу режисера Романа Поланскі і його чарівної дружини Шерон Тейт, якій судилося стати жертвою безжалісної "сімейки" Чарльза Менсона.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Одного разу в ... Гуллівуде" стартує з 15 серпня.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...