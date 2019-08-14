В кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Одного разу в ... Гуллівуде"

13 серпня в кінотеатрі Оскар, Gulliver за підтримки BURO відбулася гала-прем'єра 9-го фільму Квентіна Тарантіно – "Одного разу в ... Голлівуді".

Першими стрічку побачили: Гарік Корогодський, Дмитро і Ольга Шурови, Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Світлана Бевза, Володимир Омелян, Артем Пивоваров, ЛіліяПустовіт, Ігор Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Гріцфельдт, Тоня Ноябрьова, Анна Жижа, Соломія Вітвіцька, Назар Гук-Юлик, Руслан Багінський, ПетрЯсінскій, Денис Глінін, Анастасія Даугуле, Поліна Неня, Леся Матвєєва, Валерій Созановський, Оксана Берг, Антон і Ксенія Шнайдери, Валерія Толочина, Соня Кей, В'ячеслав Соломка, Дмитро Ярошенко, Павло Костіцин, Монро, Максим Єжов, Алекс Захарчук, І Ор Кузьменко та багато інших.

Про фільм:

Популярний телевізійний актор Рік Далтон і його незамінний дублер Кліфф Бут намагаються вижити в світі мінливої кіноіндустрії. Коли Ріку недвозначно дають зрозуміти, що його як актора пустили в тираж, герой замислюється над переїздами в Італію для зйомок в набирають популярність спагетті-вестернах. Тим часом поряд з будинком Рікак оселилися нові сусіди в особі набирає всесвітню славу режисера Романа Поланскі і його чарівної дружини Шерон Тейт, якій судилося стати жертвою безжалісної "сімейки" Чарльза Менсона.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Одного разу в ... Гуллівуде" стартує з 15 серпня.

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