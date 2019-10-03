В кінотеатрі "Оскар" відбулась гала-премьера фильму "Джокер"

1 жовтня, в новому кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Smart Plaza Polytech відбулася гала-прем'єра фільму "Джокер".

Першими стрічку переглянули Даша Трегубова, Ахтем Сейтаблаєв, Олег Михайлюта, Нікіта Добринін, Олексій Дівєєв-Церковний, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією, Денис Глінін (гурт ОЕ), Олена Бурба, Олександр Кривошапко, Анна Завальська, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Ілля Кваша, Ірина Костюк та Сергій Созановський, Соломія Вітвіцька, Олександра Новікова, Ігор Посипайко, Марія Бурмака, Анна Добриднєва, гурт ОН|ОНА, Олександра Кучеренко, Алла Мартинюк та інші гості.

Ґотем, 80-ті роки минулого століття. Перед нами Артур Флек – комік, який живе сам зі своєю хворою матір'ю. Він за нею доглядає, а та його вчить, що цього світу потрібно дарувати посмішки та позитив, і тоді всі люди так же будуть ставитися до тебе. Довгі роки Артур так і намагався, але кожен раз тільки стикався з людською жорстокістю. Суспільство не прийняло чоловіка, тому він вирішив, що може змінювати це суспільство так, як йому захочеться. Яскраві костюми, грим і посмішка, яку неможливо забути – такий тепер постійний образ Артура, який почав себе іменувати Джокером. Це саме той веселун, якого його світ заслужив.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!