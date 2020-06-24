В Києві відбулось відкриття автокінотеатру “Оскар” на території UNIT.City

В четвер, 18 червня, мережа кінотеатрів “Оскар” та квитковий оператор TicketsBox запустили автокінотеатр на території UNIT.City.

Підготовка тривала протягом місяця. Концепцію автокінотеатру було обрано спеціально під умови карантину, щоб гості мали можливість відвідувати сеанси максимально безпечно.

На в’їзді до автокінотеатру встановлено фотозону Breaking Out Quarantine, що імітує звільнення від карантинних обмежень та багатомісячної самоізоляції прийнаймні на кілька годин.

Live-виступ DJ додав святкової атмосфери відкриттю. За декілька хвилин до початку сеансу гості розважились лазерним шоу, спроектованим на майбутні будівлі інноваційного парку.

Відкриття Автокінотеатру “Оскар” відбулось ексклюзивною прем’єрою стрічки “Зустрінемось онлайн”. Сучасний екран від партнерів RTM Digital вразив гостей яскравою "картинкою".

Світовий бестселер Даніеля Глаттауера, написаний у формі e-mail листів, який був перекладений на 28 мов світу.

Романтична історія про Еммі та Лео, які випадково зустрілись в інтернет-мережі. Між ними почалось незвичайне листування. Головне питання, яке постійно тримає в напрузі: коли ж незнайомці зустрінуться в реальному житті та чи зможуть їхні почуття пережити цю зустріч?

Під час сеансу гості могли замовити їжу та напої онлайн за посиланням на квитках. Всі страви готувались безпосередньо в кафе, розташованим на території парку. Ну і звичайно ж, куди без попкорну!

Ознайомитись з сеансами та придбати квитки можна за посиланнями тут або тут. :